Får beholde akuttkirurgi og traumemottak

I dag blir regjeringens plan for sykehusene presentert.

– Klokken 14 i ettermiddag møtes representanter fra de tre regjeringspartiene ved sykehuset i Flekkefjord for å legge fram sykehuskartet, sier ordfører Jan Sigbjørnsen i Flekkefjord.

Ordfører i Flekkefjord sier det blir møte på sykehuset i Flekkefjord klokken 14 i ettermiddag med representanter fra de tre regjeringspartiene. Han sier han ikke kjenner den nøyaktige ordlyden av vedtaket som regjeringen legger fram i dag. Foto: Lars Eie / NRK

Sigbjørnsen sier han ikke kjenner ordlyden i vedtakene.

Men etter det NRK forstår beholder sykehuset i Flekkefjord både akuttkirurgien og traumemottaket, som styret i Sørlandet sykehus ville legge ned.

Ordføreren møtte nylig helseministeren for å fortelle om situasjonen ved sykehuset i Flekkefjord.

Fornøyd

Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan fra Vest-Agder KrF er glad for at akuttkirurgien og traumemottaket videreføres.

– Dette er en viktig seier for landsdelen og regionen som sykehuset i Flekkefjord betyr mye for. Dette er med på å skape en trygget og ro for tilbudet og det tror jeg nå er nødvendig, sier Grøvan.

Hans Fredrik Grøvan fra Vest-Agder KrF er fornøyd med at akuttkirurgien og traumemottaket i Flekkefjord videreføres. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

– Slik du tolker det, betyr det at funksjonene ved sykehuset opprettholdes slik de er i dag?

– Jeg har foreløpig oppfattet dette må den måten der. Dette er en foreløpig melding før vedtaket er gjort av Høie. Jeg mener det er avgjørende viktig at det blir det samme tilbudet som i dag. Det er det vi har bedt om, sier Grøvan.

Tror diskusjonen er over

Grøvan tror nå at diskusjonen om akuttkirurgi og traumemottak ved sykehuset i Flekkefjord nå er over for lang tid.

– Det håper jeg på, og at det kommer en struktur på plass som ikke er gjenstand for drøftinger eller hvordan økonomien ved sykehusene er. Dette er helt nødvendig og det gir en trygghet med tanke på akutt-tilfeller og den sentrale beliggenheten mellom Stavanger og Kristiansand, sier Grøvan.

La ned akuttkirurgien i Odda

Helse Vest bestemte i begynnelsen av april at foretaket ville legge ned akuttkirurgien ved Odda sjukehus. Det vil helseministeren nå følge opp.

– Odda sjukehus vil bli videreført som et akuttsykehus på nivå

med de i Lærdal og Nordfjord. Det vil si at det blir tilpasset

de lokale forholdene og det som er anbefalingene fra Helse vest, sier Høie til NRK.