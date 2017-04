– Jeg møtte på en nabo som tok meg i hånda og fikk meg ut. Han reddet livet mitt. Hvis han ikke hadde hjulpet meg, hadde jeg falt ned fra taket og truffet bakken flere meter ned, forteller Marina Amiri til NRK.

Torsdag satt hun fanget i røykmassene på taket i leilighetsbygget hun bodde i Tollbodgata i Kristiansand. Ingen omkom i brannen, men flere fikk skader etter at de hoppet fra andre etasje for å komme seg bort fra røyken og varmen.

Kvinne siktet for uaktsomhet

Mandag opplyser politiet at en kvinne er mistenkt for uaktsomhet etter brannen. Kvinnen bodde i leiligheten der brannen startet.

– Hun har status som mistenkt for uaktsomhet knyttet til brannen, sier påtaleleder Terje K. Skaar i Agder politidistrikt til Fædrelandsvennen.

Det brant kraftig i leilighetsbygget i Tollbodgata torsdag. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Tykk, kvelende røyk

NRK møter Marina Amiri utenfor Budget-hotell i Kristiansand hvor flere av de 15 beboerne i bygården ble innlosjert etter at brannen ødela hjemmet deres. Marina forteller at hun trodde livet var over da hun satt tett omsluttet av tykk, kvelende røyk på taket.

Marina og naboen ble sittende i flere minutter på taket mens brannmannskapene kjørte kurven opp til kanten av taket (se video). Brannmannskapene sprøytet vann på henne og naboen slik at de klarte å trekke noe luft.

– Jeg klarte ikke å se krana før den var rett foran meg. Jeg følte jeg ble kvalt av røyken og trodde egentlig jeg skulle dø, men jeg er glad for at jeg overlevde, sier hun.

Kvinnene i 20-årene hadde fått i seg så mye røyk at hun måtte behandles med oksygen etter episoden. Hun ble innlagt på Sørlandet sykehus Kristiansand sammen med flere brannofre.

Ser mørkt på fremtiden

Amiri og flere av de andre beboerne ble innlosjert på hotell i Kristiansand etter brannen. Mandag formiddag stod de imidlertid uten overnattingstilbud. Marina sier hun ikke har noe sted og bo, og ser ikke lyst på framtiden.

Her sitter Marina Amiri og en nabo fanget i røyken på taket. Brannvesenet spyler vann og er i ferd med å redde dem ned med kranen. Foto: Odd Rømteland / NRK

– Vi må alle ut av hotellet på under én time. Ingen har en plass og bo, sier hun.

– Hadde du forsikring?

– Jeg visste ikke at man måtte ha forsikring når man bare leide. Jeg trodde det var noe som boligeiere, sier hun til NRK.

I helga la hun ut et innlegg på sin egen Facebook-profil hvor hun ba folk om hjelp.

– Jeg er avhengig av hjelp fra frivillige Det som har skjedd er veldig trist. Alt vi ønsker oss er et sted å bo, sier hun.