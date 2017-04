– Alle brannofrene har fått et sted å bo

Den dramatiske brannen i Tollbodgata torsdag morgen kostet ingen livet, men alle 15 som bodde der mistet praktisk talt alt.

«Trøkket» ble stort på dem som har som oppgave å jobbe med midlertidige botilbud på NAV Kristiansand, forteller Merete Karlsen og Camilla Skagestad på Kristiansand kommunes nettside.

– Vi la ut et ønske om hjelp til å skaffe bolig på kommunens Facebook-side, og folk svarte over all forventning. Det var en glede å oppleve engasjementet, sier de.

Mistet alt

Marina Amiri var en av dem som sto husløse etter brannen. Da NRK møtte henne mandag ettermiddag utenfor Budget hotell hvor flere av de 15 beboerne i bygården ble innlosjert, visste hun ikke hvor hun skulle bo.

– Vi må alle ut av hotellet på under én time. Ingen har en plass og bo, sa hun.

Hun mistet alt i brannen.

Men i kveld er det klart at Marina og alle de 15 som bodde i gården, har fått et sted å bo.

– Tror det vil ordne seg for alle

Så mange tilbud og tips om bolig kom inn at Karlsen og Skagestad er sikre på at det vil ordne seg for alle.

– Vi formidler nå adresser og telefonnumre til de husløse som det gjelder. Det er de husløse selv som ringer direkte for å forhøre seg nærmere om den aktuelle boligen, sier Skagestad.

Mange har også ønsket å hjelpe de som ble rammet i brannen med materielle ting. Men hverken Kristiansand kommune eller NAV Kristiansand kan ta imot, lagre eller distribuere slik hjelp. NAV Kristiansand gir akutthjelp som dekker basisbehovene for dem som er rammet.

Nå takker de alle som har vist et positivt engasjement og som har tatt kontakt med tilbud om bolig eller tips.