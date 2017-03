Ble fanget i røykmassene

Da det begynte å brenne i bygården i Tollbodgata i Kristiansand torsdag morgen, lå Qasem Ali Jamali og sov i leiligheten i første etasje i bygningen.

Selv våknet han av at brannalarmen gikk.

– Jeg tok det ganske rolig til å begynne med, men da jeg kom ut og fikk se flammene som stod ut fra vinduet i naboleiligheten, ble jeg skikkelig redd, sier han.

– Klarte ikke å komme seg ned trappa

Det var først da Jamal kom ut på gata at han skjønte alvoret i situasjonen. Det var også da han ble klar over at vennen, som har leilighet i tredje etasje i bygningen, ikke hadde kommet seg ut.

Jamali ble bekymret og ba en kamerat om å ringe vennen i tredje etasje.

– Han sa at han så røyken, men at han ikke klarte å komme seg ned trappa, sier Jamali.

Vennen Arif Fazili måtte klatre ut av vinduet og ut på taket. Derfra hoppet han.

Det gjorde at han skadet beina.

Fra sykesenga torsdag kveld sier han at det går bra, men at opplevelsen har satt en skikkelig støkk i ham.

– Det har vært en vanskelig dag, sier Fazili til NRK.

Trodde brannalarmen var tull

Flere beboere i bygningen, har fortalt at de ikke tok brannalarmen alvorlig fordi de flere ganger skal ha opplevd at den ble utløst av andre årsaker.

Jamali som våknet av alarmen, tok seg ikke bry med å sjekke hvorfor den gikk. Det var først da alarmen stilnet, at han skjønte at det var noe i gjære. Han ble oppmerksom på støyen utenfor og gikk for å sjekke hva som stod på. Da så han at folk hadde samlet seg utenfor og at det kom røyk fra bygningen.

Fazili i tredje etasje reagerte heller ikke. Han trodde det var falsk alarm slik det hadde vært inntil denne dagen. Det var først da han ble oppringt at han forstod at han måtte komme seg ut.

Torsdag ettermiddag var Jamali på besøk hos vennen Fazili på sykehuset, som er en av åtte som ble sendt til sykehus. Flere har fått bruddskader etter å ha hoppet ned fra bygningen. Noen har fått i seg mye røyk.

Det var klokken 08.14 torsdag morgen at nødetatene ble varslet om at det brant i bygningen i Tollbodgata 56 i Posebyen i Kristiansand.

To og en halv time senere meldte brannvesenet at de hadde fått kontroll over brannen, og at det ikke var fare for at den skulle spre seg.