Søker boliger til de husløse etter brannen

NAV og Kristiansand kommune ber folk som har en hybel eller leilighet om å ta kontakt med dem.

De fleste som fikk reddet seg ut av det brennende huset torsdag morgen har nå bare det de står og går i.

Midlertidig bosted

– Nå har kommunen gitt de 15 beboerne midlertidig bolig til over helga. Men etterhvert ønsker vi å hjelpe dem til å komme i mer permanent bosituasjon, sier beredskapsleder Sigurd Paulsen i kristiansand kommune.

– De har til felles at de leide hybel hos en privat utleier, og de fleste har et lite nettverk. Nå har de bare det de står og går i, sier sier Merete Karlsen, som representerer NAV Kristiansand i beredskapsarbeidet knyttet til brannen.

– Vi vil gjerne at de kommer i gang med et normalt liv igjen, i varige boforhold, så snart som mulig, sier Karlsen.

Tett røyk og høy varme gjorde det vanskelig for beboerne å komme seg ut av leilighetene i murhuset som brant. Foto: Odd Rømteland / NRK

– De skal leie selv

– Vi er ute etter hybler, først og fremst. Men alle henvendelser som er innenfor rekkevidde for det de ønsker å leie er interessante. Det er de som skal leie selv, ikke kommunen. Vi videreformidler bare dersom noen har noe å leie ut, sier beredskapsleder Sigurd Paulsen.

Kristiansand kommune oppfordrer på Facebook og på sine nettsider folk til å hjelpe en eller flere av de som nå er husløse.

Mistenker ikke at brannen var påsatt

Politiet har ingen holdepunkter for å tro at brannen i en bygård i Tollbodgata i Kristiansand torsdag var påsatt. Alt peker på at brannen oppsto i første etasje.

Bilder som flere forbipasserende tok få minutter før brannmannskapene ankom stedet, viser kraftige flammer ut fra et vindu i første etasje. Politiet mener at det var i denne leiligheten brannen oppsto.

Brannteknikere skal gjennomgå bygården på mandag. Politiet skal også undersøke forhold rundt utleie og brannsikkerhet i gården.

Brannen i Tollbodgata ble meldt i 8.15-tiden torsdag morgen av forbipasserende. Åtte personer ble sendt til sykehus med brudd- og røykskader, og 20 ble undersøkt av helsepersonell på stedet.