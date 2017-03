– Ikke avbestill reisen til London

Jan Erik Mustad, førstelektor i britiske studier på Universitet i Agder, mener folk ikke trenger å bekymre seg mer enn normalt.

– Reis til London, reis som vanlig, det er ikke noe å være redd for, men som man gjør i alle byer så tar man sine forholdsregler, sier Mustad.

Han sikter til å rapportere om ting som man synes ser mistenksomt ut, samt å være behjelpelig dersom noe skulle skje.

– Det handler om å være på vakt, men det pleier jo folk å være, forklarer Mustad.

Viktig å fortsette å reise

Førstelektoren forstår at folk synes det er skremmende når sånne ting skjer, og spesielt når det er på det stedet man skal reise til. Han minner om at slike ting er vanskelig å helgardere seg mot, spesielt slik situasjonen er i verden nå.

Jan Erik Mustad, førstelektor i britiske studier på Universitet i Agder, oppfordrer folk, som har planlagt reise til London, til å gjennomføre turen. Foto: Kari Jeppestøl Arntzen / NRK

– Men hvis det er noen trøst, så er det jo ofte sånn at når det først har skjedd et terroranslag et sted, så tar det ofte lang tid før det skjer et nytt på samme sted, forklarer Mustad.

Mustad tror heller ikke området som var utsatt for terroren vil bli avstengt.

– Jeg tror dette med åpenhet i vårt vestlige demokrati, de verdiene det er tuftet på er veldig viktig å håndheve i slike tider, forteller Mustad.

Ikke overraskende

Storbritannia-eksperten sier det er forferdelig å se bildene når disse terrorangrepene rammer, men at han på mange måter har ventet på et anslag mot London.

– Det var vel litt den følelsen folk i London også hadde, etter Brussel, etter Berlin og etter Paris. Da står London litt for tur, sier Mustad.

I London er det høy terrorberedskap, og politiet var raskt på plass og stengte av området rundt Westminster Bridge og Parlamentet.

– Dette er jo noe beredskapspolitiet trener på, og de hadde en stor øvelse på Themsen, akkurat for dette formålet, forteller Mustad.

Britiske politistyrker holder vakt utenfor Parlamentet, mens krimteknikere jobber på stedet i timene etter terrorangrepet som rammet 22. mars 2017. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

Vant med terrortrusler

London har opplevd demonstrasjoner, opptøyer og terroranslag i mange hundre år, og Jan Erik Mustad tror befolkningen i storbyen er vant til å leve med terrortrusselen.

– De vet at London er et terrormål og har vært et terrormål lenge. De er klar over at store ansamlinger med mennesker kan være farlig, forklarer Mustad, og sier at politiet alltid er til stede der det er mye mennesker samlet.