Tre sivile drept og førti skadet etter påkjørsel

Politibetjent knivstukket og drept

Gjerningsmann skutt og drept

Politiet beskriver det som et terrorangrep

Politiet bekrefter at de arbeider ut fra at angrepet var inspirert av islamistisk terror

Etter en tragisk onsdag ettermiddag i London sentrum, holdt Mark Rowley ved London Metropolitan Police en pressekonferanse klokka 19.

Der presenterte han de brutale konklusjonene som nå ryster Storbritannia:

Fem personer er drept, inkludert en politibetjent og den antatte gjerningsmannen, i det som beskrives som et terrorangrep utenfor det britiske parlamentet.

40 personer er skadet etter angrepet.

– En mann kjørte i bil over Westminster Bridge, traff flere mennesker, deriblant tre politimenn. Deretter kolliderte bilen i nærheten av parlamentet, og minst en mann med kniv gikk mot parlamentsbygningen og knivstakk en politibetjent, fortalte Rowley.

ANTATT GJERNINGSMANN: En politibetjent peker pistolen mot en mann som ligger på bakken, samtidig som han står på en kniv med sin høyre fot. Dette er mannen politiet mener står bak angrepet, og kniven kan ha vært drapsvåpenet, ifølge britiske medier. Foto: Stefan Rousseau / AP

Meide ned mennesker

Øyenvitner har fortalt om de grusomme scenene som utspilte seg på Westminster Bridge.

– Vi hørte et stort smell, og så en mann som krasjet en bil og traff noen fotgjengere, sa vitnet Rick Longley til Press Association.

– En mann forbi meg på høyre side med en stor kniv, og stakk den inn i en politimann, sa han videre.

Politibetjenten ble knivstukket rundt klokka 15.40. Den antatte gjerningsmannen ble deretter skutt og drept av politiet.

– Dette har ikke vært en ulykke, men et sykt angrep, uttalte statsminister Theresa May onsdag kveld.

Etter angrepet kalte hun inn til et krisemøte med regjeringens sikkerhetskomité, men trusselnivået i Storbritannia heves ikke.

Fotgjengere ble meid ned av bil Du trenger javascript for å se video.

Tre sivile drept

En BBC-journalist refererte tidlig til flere vitner som fortalte at det var to gjerningspersoner i bilen som pløyde gjennom menneskemengden på broen. Politiet tar derimot utgangspunkt i at det er én gjerningsmann.

– Vi tror foreløpig det bare var én gjerningsmann, men håper på forståelse for at vi trenger tid til å etterforske dette nærmere.

En kvinne og en annen person mistet også livet i angrepet, begge trolig på brua.

Franske elever skadet

Tre franske elever fra den videregående skolen Saint-Joseph de Concarneau ble truffet av bilen som kjørte inn på Westminster-broen, skriver avisa Ouest-France.

For to av dem skal skadene være svært alvorlige, og de ligger nå på Saint-Thomas sykehus.

– Bilen traff de tre, mens vi andre trakk oss unna. Etterpå kom en fyr ut av bilen. Han begynte å løpe mot parlamentet. Vi hørte to skudd og jeg så flere mennesker som lå på bakken, forteller Johan som er en av de 36 elevene på skoletur i London.

Terrorangrep i London Du trenger javascript for å se video.

Politiet: – Terrorangrep

På en pressekonferanse klokka 17.45 bekreftet politiet at de har konkludert med at angrepet var en terrorhandling.

– Vi holder et åpent sinn om motivet, men vi vurderer dette nå som et terrorangrep og har iverksatt en full terroretterforskning, opplyste politiet.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

En kilde i EU-parlamentet sier til Reuters at myndighetene har flere spor på gjerningsmannens identitet, og det undersøkes nå hvorvidt han kan ha hatt tilknytning til IS.

Øyenvitne om angrepet i London Du trenger javascript for å se video.

– Ingen meldinger om nordmenn

Kommunikasjonsrådgiver i UD, Guri Solberg, nordmenn i London til å ta kontakt med pårørende i Norge for å fortelle at de har det bra.

– Vi vil også be folk følge med på media og holde seg unna store folkemengder. Vi har ingen informasjon om nordmenn som har vært berørt av denne hendelsen per nå. Vi er i kontakt med ambassaden i London som jobber med å få oversikt over situasjonen, sier Solberg til NRK.

May brakt i sikkerhet

Ifølge Sky News var statsminister Theresas May i parlamentet i forbindelse med en avstemning, men skal raskt ha blitt eskortert ut av bygningen og kjørt av gårde i en bil.

Hele parlamentet og Westminster T-banestasjon ble stengt av kort tid etter angrepet.

President Donald Trump ble raskt informert om situasjonen, ifølge Ap.

– Vi følger tett med på den foruroligende situasjonen, opplyste det amerikanske utenriksdepartementet til Reuters.

STENGT AV: Hele parlamentet og Westminster T-banestasjon ble raskt stengt av. Foto: Victoria Jones / AP