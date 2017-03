Britenes svar på terroren: #WeAreNotAfraid

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Torsdag morgen trender #WeAreNotAfraid og #WeStandTogheter på Twitter i millionbyen som har vært utsatt for flere angrep tidligere.

Mange av dem som reiser med byens undergrunnsbane deler et modifisert bilde av logoen til London Underground med teksten: «We Are Not Afraid». I morgentimene legger reisende ut bilder av londonere på vei til jobb.

– Gårsdagen har ikke skremt meg fra å besøke London. Godt å se at det ikke har skremt andre heller, skriver James Ronicle med hashtagene: #WeStandTogether og #Westminster

Mange brukere har benyttet en app hvor man kan legge inn sin egen tekst på et bilde av en informasjonsplakat. Brukeren Leburn Events er en av dem som har delt en tekst som går viralt:

«Alle terrorister minnes høflig på at DETTE ER LONDON, og uansett hva du utsetter oss for, vil vi drikke te og fortsette med vårt. Takk. »

Allerede onsdag kveld sa statsminister Theresa May det er uaktuelt å endre terrortrusselnivået etter angrepet. Trusselnivået har vært uendret i over to år og ligger på nest høyeste nivå. Det betyr at risikoen for angrep er stor.

– Vi står samlet, vi skal aldri gi etter for terror og vi skal aldri tillate at hat og ondskap splitter oss, sa May.

Førstelektor i britiske studier ved Universitet i Agder, Jan Erik Mustad, sier britene er vant terrorfare. Foto: Gry Blekastad Almås / NRK

Godt forberedt

Førstelektor i britiske studier ved Universitet i Agder, Jan Erik Mustad, sier britene er spesielt godt forberedt på terroranslag.

– Trusselnivået var på det nest høyeste nivået, så man antok at det ville komme et eller annen form for anslag, sier Mustad til NRK.

Han minner om at London er vant til å leve med en terrortrussel hengende over seg.

– Det har de gjort i flere tiår, og for så vidt i flere århundrer. Det bor mange folk i London, og de er vant med at livet må gå videre selv om dette rammer uskyldige borgere.

Førstelektoren sier at måten sikkerhetstjenesten og politikerne reagerte på viser at slike angrep er noe de trener på.

– Parlamentet gikk i en såkalt «lock down» i fem time. Det er prosedyren og dette kan de veldig godt, sier Mustad.

Ett minutt stillhet i parlamentet Du trenger javascript for å se video.

Avbestiller ikke

Nordmenn ser heller ikke ut til å la seg skremme av onsdagens angrep.

Infosjef i SAS, Knut Morten Johansen, sier at de ikke merker en nedgang i antall reisende til London i dag.

– Trusselnivået og reiserådet fra myndighetene tilsier heller ikke det.

Johansen sier at de som reiser i dag uansett har bestilt billetter lenge før terrorangrepet, men at man generelt ser en liten nedgang i nye bestillinger etter et terrorangrep.

– Det varer som regel ikke så lenge, og billettsalget tar seg relativt kjapt opp. Det så vi etter angrepet i Brussel for eksempel.

