– Hun spurte om hun burde grine i avhøret for å ikke virke empatiløs

– Hun spurte hvordan hun kunne fremstå mest mulig troverdig med kroppsspråket sitt i avhør med tanke på at det ble filma og kanskje brukt i retten, sier politibetjent Anders Repstad.

Han var en av de to politimennene som fraktet den da 15 år gamle jenta til legevakta like etter knivstikkingen på Sørlandssenteret.

Det er aktor som har ført opp politibetjent Anders Repstad som ekstra vitne, etter at tiltaltes forsvarer i går spilte av en film fra avhør gjort to dager etter knivstikkingen. Der gråter tiltalte og er fortvila.

– Hun spurte min kollega om hun burde grine for å ikke fremstå som empatiløs, sier Repstad. Han forteller videre at hun fremsto rolig, og lurte på hvordan det hadde gått med de to hun hadde stukket.

Kasta ølflasker mot butikkunder

På rettens tredje dag vitna også flere barnevernsansatte. En måned før drapet kasta hun ølflasker mot barnevernsansatte og kunder på en Kiwi-butikk.

– Det var god steming og hun skulle bare hente en sjokolade, forteller den ene av de to som fulgte med 15-åringen for å handle middag.

Han arbeidet i enetiltaket der jenta bodde.

– Idet hun gikk mot reolen for å hente sjokoladen, tok hun først opp ei ølflaske som hun kasta i golvet. Før vi visst ordet av det hadde hun tatt opp flere som hun begynte å kaste mot oss. Hun kasta ølflaskene mot oss mens hun lo.

Han forteller at tiltalte også forsøkte å treffe kunder.

– Noen tittet frem, og da kastet hun mot dem. Det fortsatte helt til politiet kom.

Tidligere har ansatte ved Bjørgvin ungdomsfengsel fortalt at jenta utagerer når det er noe som går imot henne. Hun har selv forklart knivstikkingen med at hun følte livet var ødelagt fordi hun måtte bli ett år på tvang i Evje.

Men det var ingen foranledning til at hun gikk amok i butikken, mener miljøterapeuten.

Rømte sju ganger på ei natt

To måneder tidligere, i april 2017, ble den da 15 år gamle jenta sendt til en bolig i Mandal i regi av Næromsorg Sør. Den kvinnelige miljøterapeuten som vitner i retten, hadde aldri truffet jenta tidligere:

– Hun forsøkte å rømme sju ganger den natta. Hun fikk beskjed om at hun skulle være der, og da begynte ødelegginga av huset. Hun knuste vinder, TV, kasta planter, knuste inventar.

Kvinnen forteller om intense timer, der også jenta gikk løs med steiner på hennes private bil.

– Hun drapstruet personalet med glasskår hun hadde på baklomma. Jeg opplevde henne som ganske kalkulenede. Når politiet kom, roet hun seg ned. Når de dro, ekploderte utageringen, forteller kvinnen.