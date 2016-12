– Kjør!

18 brannmenn er satt i opplæring for å bli operative redningsdykkere for Østre Agder brannvesen.

Og da må det trening til.

– Poenget med øvelsene er å venne seg til vann, å bli andpusten, og å bli stressa av å få for lite oksygen. Samtidig skal man takle det og beholde roen, forklarer brannmann Hans Henrik Bakke ved Risør brannstasjon.

Forskjell på liv og død

I 15 år har Aust-Agder vært uten redningsdykkere. Med rundt 20 utrykninger i året der det trengs assistanse fra dykkere, må brannvesenet vente på hjelp fra Kristiansand.

Da kan responstiden bli forskjellen på liv og død.

Brannmann Terje Andersen ved Risør brannstasjon. Foto: Anne Wirsching / NRK

– Det verste scenarioet for redningsfolk er å bli stående å være maktesløs overfor en situasjon vi veldig gjerne skulle bidratt til, sier Andersen.

Kollega Bjarne Løvjomås er enig.

– I en slik situasjon ville jeg ligget i overflaten, vært hjelpesløs og ikke fått gjort noe. Og det er bare trist, for du vet at med litt utstyr og kompetanse kunne ting fått et bedre utfall, sier Løvjomås.

– Det ytterste en brannmann kan bidra med

– Det er en fantastisk mulighet til å være med på det ytterste en brannmann kan bidra med. Det er jo redningsdykking, fortsetter han.

Det er Gjensidigestiftelsen som finansierer utdannelsen og på nyåret skal kandidatene gjennom en omfattende test for å kvalifisere seg til å fullføre opplæringen.