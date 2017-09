– Alle frykter for jobben

– Samtlige av oss har vært inne til intervju, og foreløpig vet ingen av oss hvem som har jobb videre, sier Glenn Rinden til NRK. Han er medlem av Transportarbeiderforbundet og var tillitsvalgt i renovasjonsbedriften RenoNorden.

Mandag ble det klart at RenoNorden er konkurs, og om lag 150 kommuner må finne andre løsninger for søppeltømming.

I Kristiansand skal Norsk Gjenvinning overta søppeltømmingen fra årsskiftet. Men fordi det ikke står noe om virksomhetsoverdragelse i kontraktene til renovatørene, er de tidligere RenoNorden-ansatte ikke sikret å bli med videre.

Søppeltømming for RenoNorden i Kristiansand tirsdag. Foto: Frans Kjetså / NRK

– Vil arbeide for endring

– At det ikke finnes bestemmelser om virksomhetsoverdragelse for oss, gjør at alle er usikre på om de har jobb hver gang søppelkjøringen skal ut på anbud. Jeg mener det må til en endring her, sier Rinden.

– Er dette noe Transportarbeiderforbundet fronter, eller er det ditt initiativ?

– Jeg er nok en overengasjert tillitsmann, men dette kommer helt sikkert til å komme på dagsorden.

Renovatørene i Kristiansand ønsker tryggere jobber. Foto: Frans Kjetså / NRK

– Trenger forutsigbarhet

Helst ser Rinden at kommunene overtar ansvaret for renovasjonen igjen. Men uansett ønsker han at renovatørene skal omfattes av arbeidsmiljølovens bestemmelse om virksomhetsoverdragelse, og at dette innarbeides i anbudsdokumentene når kontrakter skal inngås.

– Sjåfører i bussbransjen har slike rettigheter. Det er frustrerende at vi ikke har noe tilsvarende, sier Rinden.

– Vi trenger forutsigbarhet i jobben.