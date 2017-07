Vegvesenet overrumpla av turistboomen - trudde ikkje at så mange ville bruka doane

– Me tok ikkje høgde for at det skulle koma så mange tilreisande, seier Per Ritzler, pressekontakt for Statens vegvesen si satsing «Nasjonale turistvegar».

BER OM TOLMOD: – Mange av turistanlegga har eit enormt trykk berre nokre veker, og det er vanskeleg å ta av for desse toppane, seier Per Ritzler i Nasjonale turistvegar, Statens vegvesen. Foto: Arne Gunnar Olsen / NRK

Staten har dei siste åra brukt fleire hundretals millionar kroner på å lokka turistar til dei 18 nasjonale turistvegane i landet, men fleire plassar møter dei reisande stengde toalett og må ta naturen til hjelp.

– Det held ikkje å skulda på turistboomen, svarar reiselivsdirektør Ståle Brandshaug i Sogn:

– Planlegginga har vore for dårleg.

Dopapir flyt

– It's closed! It's not open.

Stengde toalettdørere – det har dei siste dagane møtt dei mange utanlandske turistane på den nasjonale turistvegen over Aurlandsfjellet i Sogn, eit av dei mest populære reiseområda i landet med Flåmsbana og Nærøyfjorden, som er på Unesco si verdsarvliste.

«IT'S CLOSED»: Turistane har reist langt får å sjå vestlandsfjordane, men møter stengde toalettdører. (TV-reportasje, 19. juni 2017) Du trenger javascript for å se video. «IT'S CLOSED»: Turistane har reist langt får å sjå vestlandsfjordane, men møter stengde toalettdører. (TV-reportasje, 19. juni 2017)

For mange langvegsfarande har det spektakulære utsynet frå Stegastein over vestlandsfjorden blitt øydelagt av stinkande skit og dopapir, som har flote rundt attraksjonen.

– Kapasiteten er mangelfull nokre plassar. Det skuldast det enorme publikumstrykket på dei nasjonale turistvegane. I tillegg har Noreg dei siste tre åra òg opplevd ein eksplosiv turistvekst generelt. Dette har skapt ei bølgje som me ikkje fullt ut planla for, vedgår Ritzler.

Bos i turistmagnet

– Statens vegvesen burde ha sett dette langt tidlegare. Stegastein har vore ein attraksjon i fleire år, og Flåm og Aurland har over éin million besøkjande i året. Når me ser at doproblema gjentek seg, burde dette ha vore løyst for fleire år sidan, seier Brandshaug.

– GIR DÅRLEG INNTRYKK: Guide Helena Sancho Idoate måtte be bussturistane halde seg til dei kom ned til Aurland. Foto: Sondre Dalaker / NRK

Staten har brukt store summar på å gjera dei nasjonale turistvegane forlokkande for turistane. Og dei reisande har kome i store flokkar, så store at det kvar sommar er omfattande parkeringsproblem til dømes i Trollstigen i Romsdalen, fortel Ritzler.

Også for ein annan turistmagnet har dei mange besøkjande skapt vanskar:

– Me har Lofoten, som ikkje gjeld sjølve turistvegen, men der dei har enorme problem med å ha nok toalett langs vegen, noko som har gitt seg uheldige uttrykk i naturen, seier Ritzler, som fortel at Statens vegvesen vurderer å setja opp enkle, mobile toalett.

BAKSIDA AV TURISTSUKSESSEN: Ved det populære utkikkspunktet Stegastein på den nasjonale turistvegen over Aurlandsfjellet i Sogn har turistane gjort frå seg i ly av buskene siste veka. Foto: Sondre Dalaker / NRK

– Held ikkje å skulda på turistboom

Reiselivsdirektør Brandshaug, som presiserer at han generelt tykkjer arbeidet med dei nasjonale turistvegane er viktig og godt, meiner det ikkje held å seia at turistboomen kom overraskande:

«SKIVEBOM»: - Høgsesongen er mykje meir enn eit par veker og sjølvsagt skal toaletta dimensjonerast for toppane, seier reiselivssjef Ståle Brandshaug i Sogn. Foto: Geir Bjarte Hjetland / NRK

– Turistvegane er bygde for å bli ein suksess. Då må me kunne forventa at dei dimensjonerer toalett- og søppelhandteringa etter den turisttilstøyminga dei håpar skal koma, for det har slått til.

– Det er vanskeleg å laga prognosar langt fram i tid. Men me får heller oppgradera toaletta etter kvart der det er manglar, og det gjer me, svarar Ritzler.