Reiselivsdirektør: – Vil ikke anbefale turister å reise til Lofoten om sommeren

– Dersom man ikke greier å løse problemene i Lofoten kan det på sikt skade Norges omdømme som turistdestinasjon. Lofoten er et av områdene som har satt Norge på kartet som et rent og uberørt hjørne av verden, sier reiselivsdirektør Bente Bratland Holm i Innovasjon Norge.

– Dersom jeg selv skulle reist til Lofoten, ville jeg nok ha drøyd det til ut i august før jeg tok turen. Det er fullt nok som det er akkurat nå, sier reiselivsdirektør Bente Bratland Holm. Foto: Visit Oslo

Ifølge reiselivsnæringen kommer opp mot én million turister til Lofoten årlig. Mandag fortalte NRK om innbyggere som mente Lofoten snart er ødelagt på grunn av alt turistsøppelet som legges igjen. Turister setter opp telt på kirkegårder, omtaler skoger som «the forest of shit» og stier forsvinner og erstattes av gjørmesumper.

Bente Bratland Holm mener disse eksemplene er selve definisjonen på at smertegrensen for antall turister er nådd.

– Det blir en krasj mellom dem som bor i Lofoten og turistene som kommer på besøk. Turistene blir en belastning istedenfor en berikelse. Vi ser fra steder som Barcelona og Amsterdam at det første tegnet på at man når en smertegrense er når lokalbefolkningen føler det ikke er plass til dem.

– Noen må ta grep

EVENTYRER: Toppturer, skiturer, ferder over vidder, Andreas Orstad har krysset Norge på kryss og tvers i 13 måneder. Ikke en dag har han angret på at han søkte på den svært originale jobben. Her er han på Senja, som han mener er mye vakrere enn Lofoten. Foto: Privat

Andreas Orset, som har reist rundt i hele landet, uttalte nylig til Lonely Planet at forsøplingen i Lofoten gjør at øygruppen ikke når toppen av hans liste over de mest severdige stedene i Norge.

– Egentlig er det hele litt rart. Nesten en million turister må da legge igjen såpass med penger at lokalt næringsliv, kommunene og turistmyndigheter kan gå sammen om å bygge turistdoer og sette opp nok søppelspann, sier han til NRK.

Ifølge Orset er ikke Lofoten alene om å ha disse problemene.

– Det ser ganske ille ut ved Trolltunga og Kjeragbolten også. Her må noen ta grep. Lofoten er jo ett av verdens vakreste steder, og det blir ikke færre turister i årene som kommer.

Turistsjefen i Lofoten: – Sykle om natten

Lofoten er selve drømmereisemålet for mange norske og utenlandske turister, men etter de siste dagers medieoppslag om søppel, erkjenner reiselivet at smertegrensen for antallet turister er nådd. Her fra Sakrisøy. Foto: Geir Svendsen

Reiselivssjef Elisabeth Dreyer i Destinasjon Lofoten tror kanskje enkelte lofotværinger ikke er mentalt klar for det enorme innrykket av turister.

– Jeg forstår at det føles «trangt» for enkelte. Men man kan gjøre noe med egen tankevirksomhet. Dersom vi snur problemstillingen på hodet, er Lofoten svært privilegert som får lov til å få vise fram et fantastiske område til andre kulturer.

Ifølge Dreyer er turistene med å gi Lofoten sin høy status.

– Denne statusen bidrar til at vi har høyt utdannede folk på arbeidsplassene våre, også de som ikke har med reiselivet å gjøre. Vi har en forretningsstand og et restaurantilbud vi aldri ville hatt uten reiselivet.

– Fra en hverdag hvor du nesten ikke trenger å sjekke til høyre i veikrysset, til plutselig å ha "halve" Europa foran deg på veien. Det er voldsomme endringer, sier Elisabeth Dreyer i Destination Lofoten. Foto: Destinasjon Lofoten

Jobben med å få samspillet mellom turister og lokalbefolkning til fungere står høyt på agendaen.

– Vi må jobbe videre med å tilrettelegge infrastruktur. De som lever i Lofoten må trives med gjestene som kommer, og samtidig se de fordelene som reiselivet gir.

Samtidig mener hun at øyriket fortsatt har plass til flere turister, og har følgende råd til de som ønsker å oppleve Lofoten.

– Hvis du for eksempel er sykkelturist, er det lurt å sykle om natten. Eller du kan komme hit i mai eller september. Da får du sykle på gode veier uten for mye trafikk.