SV: – Norge bør bruke ledig mottakskapasitet til å ta imot fleire kvoteflyktningar

Denne veka melde UDI at dei vil legge ned tre asylmottak, blant andre Jølster asylmottak med 150 plassar. På eitt år har UDI gått frå 39.000 plassar på asylmottak, til 13.000.

Grunnen til at færre kjem til Noreg forklarer Pål Nesse, som er seniorrådgivar i Flyktningehjelpen, er at EU og Tyrkia i 2016 gjorde ein avtale om at Tyrkia hindrar flyktningar å reise til Europa. Med mindre dei blir sende som kvoteflyktningar.

I tillegg er mange av grensene oppover i Europa stengde.

Også regjeringa sin politikk har gjort at færre menneske har søkt asyl i Norge, meiner han.

– Vi opplever litt krisa er litt er ute av syne, ute av sinn i landet. Men den globale flyktningkrisa er ikkje mindre. Derimot større.

FLYKTNINGEHJELPEN: Organisasjonen Pål Nesse er seniorrådgivar i, jobbar for det meste med flyktningar ute i felt. Han fortel at det er like mange på flukt no som i 2015, men at færre kjem seg opp til Norge på grunn av stengde grenser. Foto: Kristian Aanensen / NRK

Fleire kvoteflyktningar

– Vi må kunne bruke noko av kapasiteten som er ledig i dag til å hjelpe dei som er i nød, seier Karin Anderse frå SV.

Dei meiner Norge skal ta imot 2500 fleire kvoteflyktningar.

– Vi har foreslått at vi både aukar kvoten av FN-flyktningar i nærområda til konfliktane, men også dei som sit i flyktningleir i Hellas. Der veit vi at situasjonen er forferdeleg. Det er mangel på husrom, klede, medisin og mat. Det er ikkje slik at krisa er over, seier Karin Andersen.

Frp: – Viser kor fjernt frå røyndomen SV er

FRP: Mazyar Keshvari og Frp seier det er uaktuelt å ta imot fleire kvoteflyktningar i Norge enn vi gjer i dag. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

– Når det i 2015 kom 31 000 menneske på toppen av kvoteflyktningane og familiegjenforeiningane så var det nødvendig å ta grep for å stramme inn. At vi på nytt skal opne opp for at det skal komme tusenvis på tusenvis med flyktningar er heilt uansvarleg, seier Frp sin talsmann for innvandring, Mazyar Keshvari.

Frp vil heller bruke pengane som var berekna på mottaksplassar til å hjelpe flyktningane der dei er no.

– Pengane blir brukt på dei som har komme allereie, og ikkje minst på nærområda. Når det har komme færre asylsøkarar har vi gitt ein halv milliard meir til å hjelpe flyktningar i nærområda, seier Mazyar Keshvari.

Naboland tek imot flest

Europa under eitt har tatt i mot ein flyktning per 500 innbyggarar. Nabolanda til Syria har teke langt fleire.

– Eg er ganske sikker på at det norske folk hadde akseptert å ta imot fleire kvoteflyktningar i tillegg til å gi meir til dei som er i flyktningleirar, meiner Karin Vikane frå SV.

