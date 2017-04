– Eg hadde vore ute og trent, og så fekk eg beskjed om at nokon stod utanfor. Eg skjønte ingenting og vart skikkeleg overraska, seier Jon Rolf Skamo Hope til NRK.

I ettermiddag vart den 19-årige langrennsløparen hylla for sine prestasjonar gjennom vinteren, der han står att med to NM-gull for junior og junior-VM-gull på stafett.

Sterke resultat

Gymsalen på Hyen skule var full i folk, som fekk gje sine gratulasjonar og ta bilde med Skamo Hope. Ordførar i Gloppen, Leidulf Gloppestad (Sp), Bjørn Rygg i Hyen idrettslag og Nils R. Sandal som er leiar i Sogn og Fjordane idrettskrins stod på gjestelista.

FANS: Fleire av dei yngre langrennsløparane i Hyen stilte gladleg opp på bilde med Jon Rolf Skamo Hope. Foto: Harald Kolseth / NRK

– Det er kjekt at bygda sett pris på det eg har gjort i vinter. Eg ante ikkje at dette skulle skje. Eg fekk berre beskjed om å ikkje vera for lenge ute på treningstur, seier han.

For då han vart køyrd i traktor ned til Hyen skule, var velkomstkomiteen klar i gymsalen. Kake med teksten «Gratulerer Jon Rolf» og rømmegraut stod på menyen.

Og hyllesta kjem som følgje av desse prestasjonane i vinter:

– Dette er ei flott markering av ein fantastisk ambassadør for idretten, seier leiar i idrettskrinsen, Nils R. Sandal.

KAKE: Denne kaka fekk Jon Rolf Skamo Hope servert i heimbygda. Foto: Harald Kolseth / NRK

– Kjekt med fleire frå bygda

Ein annan som hadde møtt opp for å hylla Skamo Hope var tidlegare langrennsløpar Roger Aa Djupvik, som også er frå Hyen.

IMPONERT: Tidlegare langrennsløpar, Roger Aa Djupvik (t.h.) har latt seg imponera av Jon Rolf Skamo Hope sine prestasjonar i vinter. Foto: Harald Kolseth / NRK

Djupvik har sjølv tatt to bronsemedaljar i junior-VM på stafett og har ein sjuandeplass som si beste plassering i verdscupen.

– Det er utruleg kjekt å sjå at det kjem fleire langrennsløparar frå bygda her. Jon Rolf har hatt ein fantastisk sesong og eg er veldig spent på framtida han, seier Djupvik.

– Det er motiverande for den vidare satsinga at så mange tok turen, seier Skamo Hope.