Lerum syltetøy blir fjerna frå Rema 1000, men får produsere butikken sitt eige syltetøy

– Viss vi ser på kor mykje vi omset syltetøy for ute i dei norske butikkane, så utgjer den delen vi mister vel ein tredjedel av det. Det er alvorleg for oss, fortel Trine Lerum Hjellhaug i Lerum.

Utanfor lokala på Kaupanger som i dag husar all saftproduksjon går gravemaskinene for fullt. Og snart skal syltetøyproduksjonen også skje her. Selskapet har investert 250 millionar i anlegget, og no har dei mista ein av sine viktigaste kundar. Tysdag vart det klart at matvaregiganten droppar alt syltetøy frå Lerum i butikkar utanfor Sogn og Fjordane.

KAUPANGER: Hundrevis av liter med saft blir tappa på flasker bak Trine Lerum Hjellaug på fabrikken på Kaupanger. Foto: Sigrid Skjerdal / NRK

– I løpet av eit år skal vi bygge opp ny syltetøyfabrikk og flytte all produksjon hit, seier den administrerande direktøren.

VITENSKAP: Nye sortar syltetøy og saft blir miksa, blanda og forska på i laberatoriet. Tre personar jobbar fulltid med å utvikle gamle smakar, og finne nye. Foto: Sigrid Skjerdal / NRK

Samstundes fortel ho at selskapet får halde fram å produsere Rema 1000 sitt eige syltetøy på 1-kilos spann.

– Vi er glade for at vi får halde fram med det. Det er ulike oppskrifter på dei, og vi eig rettane til kvar våre. Det er ulik samansetnad og innhald, seier ho.

Glad for forbrukarstøtte

Sidan nyhenda kom har det kokt på sosiale medium og i kommentarfelta. Sp-politikar Liv Signe Navarsete sver på at ho aldri meir skal sette sin for i ein Rema 1000 butikk utan Lerum produkt. Statsminister Erna Solberg ber folk bruke forbrukarmakta si, og på gata i Sogn erklært forbrukarane si støtte til den tradisjonsrike verksemda.

– Dette er galskap, eg kjem i alle fall ikkje til å handle noko på Rema 1000 om dette blir resultatet, sa Odd Urdal Bjelle i Sogndal til NRK.

Kva konsekvensane blir for selskapet og dei tilsette er framleis for tidleg å seie noko konkret om. På fabrikkgolvet på Kaupanger gler dei tilsette seg over støtta.

– Det er flott at folk engasjerer seg, seier Arvid Uglane, som har arbeid hjå Lerum i 25 år.

Sjølv om framtida er uviss er sjefen klar på at dei skal satse vidare framover. Allereie i februar slepp dei nye produkt på marknaden.

– Engasjementet syner at folk er glade i produkta våre, at dei likar det vi lagar. Vi skal brette opp ermane. Og vi skal utvikle oss og investere i ny teknologi. Skal vi vere med i konkurransen så må vi berre gjere det.