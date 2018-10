Flaumen gjorde stor skade på nasjonal turistveg

– Bøvra gjorde større skade på to punkt på fylkesveg 55 over Sognefjellet. Vi håpar å vere komne langt med reparasjonane om tre veker.

Det seier seksjonsleiar Asbjørn Stensrud i Statens vegvesen om skadane som i helga vart påført den nasjonale turistvegen mellom Sogndal og Lom.

VASKA VEKK: Vegen over Sognefjellet må reparerast fleire stader etter flaumen i helga.

Kring 20 kilometer nordvest for Lom sentrum gjorde Bøvra skade på kring 300 meter av fylkesveg 55 over Sognefjellet. Reisande kan bu seg på vekevis med redusert framkome.

Stengde vegar etter flaumen Ekspandér faktaboks Sogn og Fjordane Fylkesveg 333 mellom Skjolden og Mørkridsdalen, Luster

Fylkesveg 331 mellom Skjolden og Urnes ved Sørheim, Luster

Fylkesveg 610 mellom Osen Bru og Eldalsosen, Gaular Hordaland Fylkesveg 13 ved Opo Bru, Odda Oppland Fylkesveg 436 ved Lalm, Vågå

Fylkesveg 483 ved Marlo bru, Skjåk

– Halve køyrebana på to punkt i Bøverdalen er borte. Det går fint å passere på innsida, men det er ein del jobb å bygge det opp att, seier Stensrud.

20 personar isolerte

Flaumstore elvar viste ingen nåde mot verken hus, mark eller vegar i helga. Både i Skjåk og Lom fekk vegnettet gjennomgå. Det same gjorde brua over elva Opo i Odda.

SJÅ VIDEO: NRK var måndag over dei flaumråka dalane i Luster med helikopter. Du trenger javascript for å se video. SJÅ VIDEO: NRK var måndag over dei flaumråka dalane i Luster med helikopter.

I Sogn og Fjordane gjekk det hardt utover fylkesvegane til Mørkridsdalen og Fortunsdalen i Luster. Her er framleis over 20 personar isolerte .

STENGT: Ordførar Ivar Kvalen ved Bolstad, inngangen til Mørkridsdalen i Luster. Foto: Harald Kolseth / NRK

– I går føremiddag var vegen intakt. No er 30–40 meter av vegen rasa ut. Truleg reiser meir, men her har vi omkøyringsmoglegheit, seier ordførar Ivar Kvalen (Sp) ved Bolstad.

Lenger framme i Mørkridsdalen kan sju bebuarar bu seg på lang tid utan bilveg.

– Der er 300–400 meter fylkeskommunal veg og fleire hundre meter kommunal veg vaska vekk, seier Kvalen.

Ein kilometer veg

Statens vegvesen har førebels ikkje fått rekna på kor mykje det vil koste å reparere skadane, men skadane er enkelte stader så store at politiet har lagt ned ferdselsforbod .

RASERT: Naturkreftene tok med seg kring 600 meter av vegen til Mørkrid i Luster. Foto: Terje Anton Gudmundsson

Avdelingsdirektør Svenn Egil Finden i Statens vegvesen seier at flaumen gjorde skade på kring 300 meter av vegen til Fortunsdalen og 700 meter til Mørkridsdalen.

– Det mest aktuelle er å byggje opp att vegen i Fortunsdalen. Når det gjeld Mørkridsdalen er det litt meir omfattande skader. Der er ein del av vegen heilt vekke, så her må ein legge om vegen mellombels, seier Finden og legg til at tidsaspektet førebels er uvisst.

Reiv vekk brupilar

Kommunikasjonsrådgjevar Kari Hermanrud i Statens vegvesen fortel om omfattande skader i Oppland.

I tillegg til bilvegnettet, er gang- og sykkelvegen langs E6 mellom Solhjem og Otta framleis stengd.

Også reisande i Oppland kan bu seg på veker med redusert framkome.

– Det som er sikkert, er at fylkesveg 55 over Sognefjellet har fått mykje skade, men at det vil ta lengst tid å få reparert Marlo Bru i Skjåk. Der er ein av brupilarane rett og slett borte, seier Hermanrud.