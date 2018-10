All nedbøren de siste to dagene har skapt problemer flere steder. NVE har sendt ut farevarsel rødt for flomfaren i Indre Sogn og øvre del av Ottavassdraget. I Hordaland og deler av Sogn og Fjordane ligger nivået på oransje. Flere steder er folk evakuert og vannet stiger fortsatt.

Odda kommune satte søndag kveld krisestab. De har flere stengte veier, ett hus er evakuert og været som er meldt vil også skape problemer utover kvelden.

– Det er mye vann i Opo, og det stiger fortsatt. Klokken 19 har den en vannføring som er målt til 405 kubikk pr. sekund. Det er det høyeste som er målt siden storflommen i 2014, da var det 570, sier ordfører i Odda, Roald Aga Haug.

To personer er evakuert fra en enebolig i Freimsanden.

– Det er vannmassene som truer huset, og dermed var det riktig å evakuere. I tillegg er det flere meldinger om at folk har fått vann i kjellere, sier han.

VANN: Hele veien ved Sandvin, sør for Odda var dekket av vann søndag ettermiddag. Foto: Gunn Gravdal Elton

– Har satt opp passasjerbåt

Ordføreren ber folk være forsiktige.

– Når det blir så stor vannføring, er det viktig å ikke ta sjanser.

Kriseteamet har blant annet satt ut ambulanse flere steder i kommunen. Det er også satt opp passasjerbåt mellom Tyssedal og Odda. Den vil gå frem til klokken 22 søndag kveld, for å starte opp igjen søndag morgen.

Situasjonen søndag kveld klokken 19 er at:

Rv. 13 ved Byrkjanes er stengt inntil videre grunnet jordras.

Rv 13 er stengt mellom Skare og Odda grunnet vann i vegbanen.

Her sluker nærmest vannmassene campingplassen. Vangsvatnet har gått over sine bredder. Du trenger javascript for å se video. Her sluker nærmest vannmassene campingplassen. Vangsvatnet har gått over sine bredder.

Evakuerte campingplass

Også på Voss er kommunen forberedt på det som skjer. Vangsvatnet stiger fortsatt, og klokken 20 viste NVE sin måler av vannstanden ved Bulken et nivå på 5,41 meter over nullpunktet.

På sine nettsider informerer kommunen hva de gjør, og hvor folk skal henvende seg.

Tidligere søndag måtte flere campingvogner fjernes fra Voss camping fordi vannet steg.

Søndag kveld jobber flere ansatte ved Park hotell Vossevangen med å sikre inventar. Når Vangsvatnet stiger har de erfaring med at det også trenger inn hos dem. Dermed har de flyttet stolene fra Vossasalen opp i høyden.

Vår reporter på stedet kan også melde om mange skuelystne som har tatt turen ut for å se hvor lang vannet har kommet.

RYDDER: I frykt for at vannet skal komme så høyt at det trekker inn i Vossasalen jobbes det på spreng med å tømme den. Foto: Kjell Jøran Hansen / NRK

Odda videregående skole har lagt ut informasjon til sine elever på nett. Siden veien er stengt sør for Odda skal elevene derfra har studiedag. De andre må bruke buss og båttransport.

– Vi er bekymret for mer enn Opo. Det er flere andre bekker og elver som nå er svært store, sier Aga Haug. I tillegg til at de har tett kontakt med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), har de også kontakt med Sivilforsvaret.

– De er i beredskap. I tillegg har vi folk fra teknisk etat og Mesta ute for å holde vakt om det er nødvendig.

Sikret Opo

Under storflommen i Odda i 2014 ble fem hus revet vekk fra grunnen, og rundt 25 personer mistet hjemmene sine. Etter det er det gjort store sikkerhetstiltak på stedet. I sommer var de ferdige med arbeidet.

Anlegget har en prislapp på nærmere 90 millioner kroner, og elven er nå sikret for å tåle 1040 kubikk med vann, det betyr en 200-års flom.

