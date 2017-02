Verdensstjerner møter samiske artister

Festspillene i Nord-Norge har flere samiske prosjekter og artister på programmet i år, men også et helt nytt konsept for samarbeidskonserter.

Konseptet er kalt Verdde Sessions etter inspirasjon fra et gammelt samisk system for utveksling av varer og tjenester mellom befolkningen ved kysten og reindriftssamene.

Den første Verdde Session Festspillene i Nord-Norge presenterer er med det canadiske bandet A Tribe Called Red, og de to joikerne Sara Marielle Gaup Beaska og Marja Helena Fjellheim Mortensson.

– Når vi setter sammen disse verdensstjernene med noen av Sápmis fremste joikere, forventer vi at de skaper noe helt unikt sammen. Det vil bli sterkt, moderne og med et tydelig politisk budskap, sier Maria Utsi, direktør for Festspillene i Nord-Norge.

Moderne samisk jazz

Det blir også moderne samisk jazz på festspillene i slutten av juni. Bandet Ánnásuolo har satt musikk til tekster av blant annet den samiske dikteren Nils-Aslak Valkeapää. Musikken består av låter med elementer fra blant annet jazz og elektronisk musikk.

– Her får vi presentert moderne jazz som er utforskende, levende og aktuell, sier Utsi.

Ánnásuolu kommer til Festspillene i Nord-Norge i slutten av juni. Foto: Festspillene i Nord-Norge

Bandet Ylva kommer også til festspillene. Utsi sier at Ylva representerer noe unikt innen samisk musikk med sin kombinasjon av urfolksmusikk og elektronika.

Mange ulike artister

Leagus kommer også til Harstad. Det er pianist og vokalist Herborg Rundberg fra Kåfjord i Troms og gitarist Kristian Svalestad Olstad fra Jessheim som lager musikk i grenseland mellom samtid, tradisjon og improvisasjon.

– Artister som deltar viser noe av bredden i moderne samisk musikk, fra jazz via samtidsmusikk til trance og elektronika, sier Utsi.

Festspillpublikummet skal også bli bedre kjent med den unge samiske billedkunstneren Inga-Wiktoria Påve fra Kiruna, som vil ha en utstilling i hele festspilluka.

– Vi har enda flere samiske smakebiter som vil presenteres senere, avslutter Utsi.