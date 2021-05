Stortinget behandler omstridt vindkraftutbygging

Øyfjellet vindkraftverk i Vefsn i Nordland er tema på Stortinget tirsdag 25. mai.

Saken kommer opp etter et representantforslag fra Seher Aydar i Rødt. Hun møter på Stortinget som vara for Bjørnar Moxnes.

FORESLÅR AVSLAG PÅ UTSETTELSE: Seher Aydar (Rødt). Foto: Jørgen Nordby/Rødt

Aydar foreslår at Stortinget ber regjeringen omgjøre NVEs vedtak om forlengelse av fristen for Øyfjellet vindkraftverk.

– Vindkraftanlegg ødelegger urørt natur og friluftsområder, uttaler Aydar.

Øyfjellet Wind AS søkte 13. juli 2020 om forlenget frist for oppstart. 16. februar i år godtok NVE søknaden. Fristen for oppstart forlenges fra 31. desember 2021 til 30. september 2022.

Aydar mener vedtaket i NVE går på tvers av et stortingsvedtak og er gjort på feil grunnlag.

– NVEs vedtak om utsettelse er basert primært på arbeid utført etter at søknaden om fristforlengelse ble sendt, argumenterer Aydar.

– Koronarestriksjoner, mye snø og demonstrasjoner

Øyfjellet Wind begrunner søknaden om utsatt oppstart med forsinkelser de selv ikke rår over.

Eolus Vind sin prosjektleder, Mattias Törnkvist, skriver dette i sin søknad:

«Øyfjellet Wind har mottatt varsler om forsinkelser grunnet covid-19 fra samtlige sentrale leverandører. Videre innførte Vefsn kommune lokale karantenebestemmelser i forbindelse med pandemien.»

«En annen utfordring er ekstreme snømengder i fjellet. Det har blant annet lagt beslag på produksjonskapasitet for veibygging.»

«Demonstrasjoner fra vindkraftmotstandere medførte redusert produksjonskapasitet i to dager med ytterligere konsekvenser for fremdriften.»

NVE skriver i sitt brev:

«Øyfjellet Wind AS har kommet langt i byggearbeidene. Alle internveier og oppstillingsplasser er ferdige, og nesten alle fundamentene er støpt.»

MOTSTAND: Samer og naturvernere sammen med reineiere prøver å stoppe utbyggingen av vindindustri på Øyfjellet i Nordland. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Aydar mener at NVEs begrunnelse er feil.

– Dersom anleggene ikke er bygget innen frist for idriftsettelse, kan ikke prosjektet realiseres. Det må søkes ny konsesjon med oppdaterte utredninger med utgangspunkt i dagens teknologi dersom prosjektet ønskes videreført, argumenterer Aydar.

Stortingets energi- og miljøkomite har behandlet saken. De støtter ikke forslaget fra Seher Aydar.

Flertallet mener vindkraftverket har lokal tilslutning. Derfor ønsker de ikke å trekke tilbake NVEs beslutning.

Tapte i to rettsinstanser

Vindanlegget på Øyfjellet er i konflikt med reindrifta i området. De har så langt forgjeves prøvd å stoppe utbyggingen.

Det legges opp til en stor markering utenfor Stortinget på tirsdag.

HOLDER APPELL: Styreleder i Motvind Norge, Eivind Salen. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Stortingets avgjørelse vil være en pekepinn på hvor mye ansvar politikerne våre er villige til å ta i vindkraftspørsmålet, sier styreleder Eivind Salen i Motvind Norge.

I fjor gikk Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt til sak mot Eolus Vind og Øyfjellet Wind.

De krevde midlertidig stans i utbyggingen for å sikre at reindriftsområder ikke rekker å ødelegges av utbyggingen.

Svaret fra to rettsinstanser er et sviende nederlag for reinbeitedistriktet. Oslo byfogdembete avviste kravet i kjennelse 8. oktober 2020. Borgarting lagmannsrett avviste anken i mars 2021.

Reinbeitedistriktet ble sittende igjen med en regning på om lag 2 millioner kroner.

– Vi skal være til stede utenfor Stortinget for å minne politikerne på løftene som er gitt. Vi vil sørge for at byråkrater i NVE ikke kan operere fristilt fra folkevalgte politikere, utdyper Salen.