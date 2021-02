I 2018 fikk det svensk-tyske vindkraftselskapet Eolus fikk grønt lys fra NVE til å bygge 72 vindturbiner i Vefsn.

Midt i flytteveiene til om lag 2000 rein.

Både reinbeitedistriktet Jillen-Njaarke og vindkraftorganisasjonen Motvind har saksøkt utbyggeren for brudd på grunnlovens paragraf 108 og 112.

Siden har konfliktene stått i kø.

Motstanderne krever at utbyggingen stanses inntil det foreligger en rettskraftig dom.

I ett har ventet i over ett år på vedtak fra Olje- og energidepartementet.

Samtidig fortsetter byggingen av Norges største vindkraftanlegg med full tyngde.

Umulig å gjenopprette

– Det har tatt lang tid. Vi klaget i januar i fjor og sendte en tilleggsklage i mai, og ingen av dem er behandlet, sier daglig leder i Motvind Norge, Anne Baardvik.

Selskapet Eolus Wind har fått tillatelse til å fortsette utbyggingen, selv om vedtakene ikke er vedtatt.

– Utbygger har en blankofullmakt. Da må andre interesser vente på avklaring. Det er ikke rettferdig, tilføyer Baardvik.

Klagen fra organisasjonen går på den godkjente MTA-planen (Miljø, transport og anlegg).

Klagen ble først sendt til NVE, som valgte å ikke ta klagen til følge. Den ble så sendt til departementet for en endelig beslutning.

Øyfjellet vindkraftverk Ekspandér faktaboks Den 16. november 2016 ga Olje- og energidepartementet Eolus Vind Norge AS konsesjon til bygging av Øyfjellet vindkraftverk ved Mosjøen i Vefsn, i Nordland fylke.

Planområdet er på om lag 55 kvadratkilometer.

Antall turbiner: 72

Totalhøyde: 180 meter

Rotorspenn diameter: 160 meter

Anleggsvei/internvei lengde: ca 56 kilometer

Det skal bygges en anleggsvei på 11 kilometer.

Planen er at de første vindturbinene, som får en totalhøyde på 180 meter, ankommer Mosjøen i mars 2021.

Fram mot høsten 2021 skal turbinene monteres.

Området der vindparken er planlagt har høydeforskjeller som ligger på ca. 600 til 800 meter over havet. Det er gode vindforhold i området.

Med full utbygging kan vindkraftverket gi en årlig produksjon på over én terawatt time (TWh), tilsvarende forbruket til over 50 000 husstander.

Konsesjonen omfatter et prosjekt på inntil 400 megawatt (MW) i et planområde på om lag 50 kvadratkilometer vest for Mosjøen.

Prislappen på vindkraftverket blir 4,5 milliarder kroner, ifølge Eolus Norge AS.

Konsesjonen er nå endelig gitt og avgjort, selv om konsesjonen tidligere er blitt påklaget av Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt, som mister reinbeiteområder som følge av utbyggingen, og av Norges Miljøvernforbund.

Konsesjonen er gitt også imot Fylkesmannen i Nordlands innsigelser, som også argumenterte med hensynet til reindriften i området.

Effekt MW – Etter endringskonsesjon 11.10.2018 kan det etableres et kraftverk med installert effekt inntil 400 MW, med to tilhørende transformatorstasjoner inne i konsesjonsområdet. Kilde: Regjeringen.no og regjeringens konsensjonsvedtak

Purret

Organisasjonen mener at utbyggingen i reindriftsområdet er ulovlig.

De viser i klagen til at i konsesjonen er det en forutsetning at utbygger har en avtale om sameksistens med reindriftsnæringa.

Det har vært en lang kamp for å stoppe utbyggingen av vindkraftanlegg på Øyfjellet. Verken demonstrasjoner og rettssak har ført til stopp i utbyggingen av vindkraftverket på Øyfjellet. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Denne avtalen er det ennå ikke enighet om.

– Dersom dette er ulovlig må man stanse byggingen. I praksis vil det være umulig å gjenopprette betong sprøytet ned i grunnen. Det vil i så fall være et monument over et ulovlig bygd anlegg, sier Baardvik.

Øyfjellet vindkraftverk og reindrift Ekspandér faktaboks NVE har den 18.12.2019 godkjent detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan for Øyfjellet vindkraftverk i Vefsn kommune. Godkjenningen gis på følgende vilkår: Adkomst til vinterbeitene i nordvest (vinterbeitesone 5) skal sikres i form av tilrettelegging for flytting gjennom planområdet.

Plan for tilrettelegging for flytting gjennom planområdet skal oversendes NVE.

Konsesjonær skal legge til rette for at det inngås avtale med Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt om plan for tilrettelegging for flytting gjennom planområdet i anleggs- og driftsfasen.

Dersom det ikke oppnås enighet mellom reinbeitedistriktet og konsesjonær skal saken sendes NVE til godkjenning innen 10.03.2020.

Anleggsvirksomhet, som berører flytting av rein, skal stanses under flyttingen. Kilde: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Billigere kraft

Videre har Motvind pekt på at Nordland har Norges største kraftoverskudd, derfor mener dem at man ikke kan begrunne konsesjonen med at fylket trenger mer strøm.

– Det er brutalt å ødelegge et slikt område. For kjernen her er at dem skviser ut reindriftsnæringen, for at de skal få billigere kraft, påpeker Baardvik.

Statssekretær Tony Christian Tiller kan ikke si noe om når klagene blir ferdigbehandlet. Foto: EIRIK PESSL-KLEIVEN / NRK

Trenerer saken

Baardvik går så langt som å si at departementet trenerer saken. For ikke å ende opp med skyld, hvis det viser seg at utbyggingen av området er ulovlig.

– Jeg tror de har svaret klart. Det handler mer om at risikoen vil havne hos staten, hvis det viser seg at utbyggingen er ulovlig. Når en utbygger bygger uten å ha vedtakene i orden, bygger han på egen risiko. Dersom vedtakene er på plass, blir staten ansvarlig hvis det viser seg at utbygging er ulovlig.

Statssekretær for Olje- og energidepartementet Tony Christian Tiller, forklarer til NRK at de prioriterer avbøtende tiltak for reindriftsinteresser.

Motvind Norge mener utbyggingen av Norges største vindkraftanlegg gjør uopprettelig skade på naturområder. Foto: Trond Erik Vollen

Prioriterer

– Vi har flere klager til behandling angående MTA-planene for Øyfjellet. Men her er det avbøtende tiltak for reindrifta som er det avgjørende, og da prioriterer vi det før andre klager.

Også her lar en avtale vente på seg, dette forklarer statssekretæren med at det er en spesiell tid, også for dem.

– Når det er reindriftsinteresser involvert er det ofte nødvendig med konsultasjoner og møter med det berørte reinbeitedistriktet. Det har tatt mer tid enn vanlig. Men nå er det gjennomført og vi jobber videre med saken.

Grundig saksbehandling

Tiller sier at saken har vært krevende for alle parter, og at de ønsker å finne en løsning. Han avviser blankt påstanden om at departementet trenerer saksbehandlingen.

– Nei absolutt ikke. Vi har ingen interesse av å trenere. Vi ønsker oppriktig å ha en grundig og god saksbehandling.