Smutthull i EØS-avtalen nyttig for Alf-Emil

– Jeg holder på å etablere et bittelite mikrobryggeri i tilknytning til en gård, der jeg har salg av lokal mat og drikke. En mulig avgiftslette vil selvfølgelig ha en ganske stor betydning for oss, sier Alf-Emil Paulsen til NRK Sápmi.

Finansminister Siv Jensen (Frp) sendte mandag et brev der hun ber Skattedirektoratet utrede avgiftslettelser for produsenter som brygger mindre enn 500.000 liter i året, skriver Aftenposten.

– Jeg vet ikke per i dag hva dette innebærer, men i en så liten bedrift som det vi har, er det slik at alle monner drar, sir Paulsen.

– Store utgifter

Den unge gründeren vet ennå ikke sikkert hvor mye etableringen av mikrobryggeriet i Lakselv vil koste.

– Startsummen på et mikrobryggeri er på rundt 4 millioner kroner pluss egeninnsats. Så kan du regne med en god del andre utgifter og da kommer du opp i 15 millioner kroner uten problem, forteller Paulsen.

Mikrobryggeriet til Al-Emil Paulsen skal etter planene åpnes for publikum før jul i år. Foto: Nils John Porsanger / NRK

Avgiftslettelsen skal omfatte øl som har en alkoholstyrke på 4,7 prosent eller mindre, brygget av små, uavhengige bryggerier. Det betyr styrke opp til det man får kjøpt i vanlig butikk.

Alf–Emil Paulsen i spissen for arbeidet med å etablere et mikrobryggeri bare et steinkast fra Banak lufthavn i Lakselv. Bryggeriet vil produsere ølmerket «Juga». Navnet kommer fra det nordsamiske verbet å drikke.

– For en bedrift under etablering er det snakk om store kostnader. Det går mye penger til investeringer, og for å få til et bryggeri må det jobbes i flere år for å få det til. Både Innovasjon Norge og Sametinget har gått inn med midler i forbindelse med bedriftsetableringen. Lokal mat og drikke er viktige produkter i forbindelse med satsning på turistnæringen, forklarer Paulsen.

Hjelp til gründere

Utredningen skal ut på høring før departementet fatter sin endelige beslutning. Til slutt er det Stortinget som avgjør dette.

I EU har man tradisjonelt vært opptatt av å likebehandle ulike typer alkohol. Der førte EØS-avtalen i sin tid til at sterkøl havnet på Vinmonopolet.

Illustrasjonsbilde av et mikrobryggeri. Foto: Evan Lewis

Men avgiftslettelsen skal ikke føre til billigere øl til forbrukerne. Øl fra de små bryggeriene er dyrere enn øl laget av de store bryggeriene, så dette blir en hjelp til gründere.

Foreløpig er det uklart hvor stort avgiftslettelsen skal bli. Skatteetaten har fått frist til 30. august med å komme med et utkast til et høringsnotat.

Ulike ordninger for produsenter

Bryggeri- og drikkevareforeningen skriver dette i sitt høringsnotat:

«Ordningen er pr. 2016 gjennomført i ulike varianter i 21 EU-land hvorav 11 land innrømmer avgiftsreduksjoner helt opp til taket på 20 millioner liters årsproduksjon. Hensikten er å stimulere nyetablering og lokal småskalaproduksjon i konkurranse med store internasjonale selskaper.»

Direktør Petter Nome i Bryggeri- og drikkevareforeningen håper flere i Norge skal kunne etablere små bryggerier. Foto: Arne Sørenes

– Det finnes i dag ulike ordninger for produsenter i EU der en gir lettelser til små produsenter. En slik ordning i Norge vil også bety at små utenlandske produsenter får den samme avgiftslettelsen, sier direktør Petter Nome i Bryggeri- og drikkevareforeningen til Aftenposten.