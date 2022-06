Når det tikker inn en e-post med invitasjon til prinsesse Ingrid Alexandras bursdagsfeiring er overraskelsen selvfølgelig stor.

Gunilla Påve Wilks synes det er spennende at hun er en av dem som får gleden og æren av å være med på festen.

Prinsessen fylte 18 år den 21. januar, og nå er det tid for feiring. Festen skal finne sted på Deichman hovedbibliotek Bjørvika i dag. Der blir det middag og kulturelle innslag.

To unge samiske fylkesrepresentanter skal være til stede, Gunilla fra Trøndelag og Emil Karlsen fra Troms.

Til sammen er det 25 unge som skal representere fylkene i Norge under festen.

GAVE FRA REGJERINGEN: Feiringen av prinsessen er en gave fra regjeringen. Foto: Ida Bjørvik

Gunilla er veldig glad for at det fokuseres på at samiske ungdommer også får en plass ved middagen.

– Det viser at de synes det er viktig at vi kommer, og at det samiske også blir representert og presentert til prinsessen, sier hun fornøyd.

Gunilla synes det er bra at tronarvingen får god kunnskap og kjennskap til den samiske kulturen.

– Vi finnes jo vi og, og jeg tenker at siden prinsesse Ingrid Alexandra skal bli vår dronning, så er det veldig fint at hun i tidlig alder får et innblikk i hva det samiske er og hvem vi er, understreker hun.

Nytt antrekk til festen

Det er ikke de største forberedelser som skal til før festen. Men en ting har vært viktig, og det er å sette i gang et nytt syprosjekt.

Gunilla kastet seg over symaskinen for anledningen. En ny kofte må hun ha, når det inviteres til høytidelig fest med kongefamilien.

– Syr du helt selv?

– Jeg gjør nok det, med litt hjelp av min mor da så klart, svarer hun og ler.

Det fineste antrekket Gunilla kan ta på seg, er nettopp kofta, eller gapta som det heter på sørsamisk.

Syprosjektet ferdigstilles bare kort tid før Gunilla skal på prinsessefest.

– Hvorfor tror du at du fikk forespørselen om å være med på prinsessefest?

– Jeg vet ikke, men jeg er veldig engasjert i arbeid med språk. Nå er jeg reindriftslærling, og jeg har vært samisk veiviser, forteller hun.

TO SAMISKE SPRÅK: Gunilla har både sør- og nordsamisk som morsmål. Engasjementet er stort, og hun oversetter bøker, spiller inn lydbøker og driver litt med Barne-tv. Her har hun på seg en gapta, altså en sørsamisk kofte. Foto: privat

Må bare kose seg

Plenumsleder ved Sametinget, Tom Sottinen, skal ta del i dag to av feiringen. Da blir det gallamiddag på slottet.

Han er blant dem som tidligere har vært med på storslåtte middager i selskap med kongefamilien.

– Har du noen råd til Gunilla og de andre unge representantene som skal være med på feiringen av prinsessen?

– Jeg synes de skal kose seg og nyte opplevelsen. Så skal man ikke tenke så mye på etikette. Kongefamilien er veldig folkelige, og vi har et veldig flott monarki i Norge i dag, som ikke er så fryktelig nøye på om man bommer litt på etikette. Hun blir nok tatt veldig godt imot, svarer han smilende.

STAS FOR DE UNGE: Tom Sottinen sier at det ikke er hver dag en tronarving feirer 18 år, og at det vil være stor stas for de unge som får delta på festen. Foto: June Grønnvoll Bjørnback / NRK

Han er glad for at unge samer som Gunilla får være med på å representere sin kultur.

Sottinen synes det er viktig at den samiske kulturen vises, og at det samiske får sin plass i offentligheten.

Kongefamilien i Norge er imidlertid godt opplyst om samiske forhold, mener Sottinen.

– Jeg tror de er veldig opptatt av det også. Både tronarvingen og søsknene hennes har vært på Sametinget og besøkt Karasjok da de var yngre, opplyser han.

Får hilse på prinsessen

Gunilla har bestemt seg for å ikke ha noen forventninger. Det er rett og slett fordi hun ikke helt vet hva som kan forventes.

Det hun vet, er at hun og de andre unge representantene skal presentere seg selv, og at hun er en av dem som skal få hilse på prinsessen.

– Jeg gleder meg veldig til det, sier Gunilla.

– Hva er ditt forhold til det norske kongehuset?

– Jeg er veldig glad i kongefamilien, og jeg synes det er en veldig fin ting å ha et kongehus! svarer hun smilende.