– Dette er noe jeg har tenkt på over lengre tid. Når det nå er offentlig er det selvfølgelig vemodig. Det er en viss trist følelse, men samtidig er jeg helt sikker på at det er en riktig avgjørelse for meg og organisasjonen, sier Keskitalo.

Sametingspresidenten avslørte avgangen torsdag ettermiddag i en pressemelding.

Til NRK innrømmer nå den avtroppende sametingspresidenten at det måtte felles noen tårer da avgjørelsen endelig var tatt.

– Dette har vært en avgjørelse som har tært på hele følelsesregisteret, sier sametingspresidenten.

Hun var gjennom tre perioder som sametingspresident. I Keskitalos første periode fra 2005 var hun den første kvinnelige sametingspresidenten. Da satt hun på lederstolen frem til 2007. De to andre periodene var mellom 2013 til 2016 og nåværende periode.

FØRSTE KVINNE: I 2005 ble Aili Keskitalo (t.v.) den første kvinnelige sametingspresidenten. De to foregående var Ole Henrik Magga (1989-1997) og Sven-Roald Nystø (1997-2005). Til venstre var daværende opposisjonsleder i Ap, Egil Olli. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / SCANPIX

Vært i politikken siden 2001

Keskitalo har vært inne i politikken siden 2001. Etter nærmere 20 år ser hun nå det er på tide å la etterfølgerne ta over.

– Jeg tror det er for tidlig for meg å mimre tilbake på politiske hendelser, sier Keskitalo.

Høsten 2021 er neste sametingsvalg og i oktober i år skal neste presidentkandidat for NSR velges. Dermed var det viktig for Keskitalo å si tidlig fra til sin organisasjon om at hun gir seg i politikken.

– Jeg blir å legge all min energi i det politiske arbeidet i tiden fremover, sier Keskitalo.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Veldig viktig person for å bryte tabu

Skjalg Fjellheim, politisk redaktør i Nordlys, sier det er en bauta som nå går av. Han trekker blant annet frem at Keskitalo har markert seg som en politiker som har lagt til rette for flere kvinner i politikken.

– Hun har markert seg med å åpne et ordskifte om vold og misbruk i det samiske samfunnet. Hun har vært en veldig viktig person for å bryte tabu og oppfordre det samiske samfunnet til åpen samtale om dette, sier Fjellheim.

SKRYT: Politisk redaktør i Nordlys, Skjalg Fjellheim, sier at avtroppende sametingspresident Aili Keskitalo har vært en markant talsperson for det samiske folket. Foto: Privat

Redaktøren som har god kjennskap til samepolitikken, mener at Keskitalo har vært den viktigste samiske politikeren siden Ole Henrik Magga. Han var den første sametingspresidenten.

– Hun har over tid bygget en sterk posisjon i den nasjonale offentligheten, sier Fjellheim.

Han mener det er flere aktuelle kandidater for å ta over presidentrollen. Blant annet nevner han rådsmedlem Silje Karine Muotka (NSR) og NSR-leder Runar Myrnes Balto som sterke kandidater.

Lederen takker Keskitalo

– På vegne av Norske Samers Riksforbund (NSR) vil jeg takke Aili for arbeidet hun har gjort for NSR, og for det samiske folket, sier Runar Myrnes Balto, leder i NSR.

Keskitalo ble valgt som leder for NSR i 2003, og har stilt som presidentkandidat for NSR ved fire anledninger. Nå mener Keskitalo at det både for henne personlig, og for organisasjonen er på tide med en ny presidentkandidat.

I tiden fremover skal NSRs landsstyre jobbe for å finne en ny presidentkandidat til sametingsvalget som kommer i 2021.

Keskitalos etterfølger skal velges på NSRs landsmøte i Trondheim tidlig i oktober.

Se da sametingspresident AIli Keskitalo var med i Torp i 2019: