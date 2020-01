«Vindmøller er noe svineri som forsøpler norsk natur. Enig?» skrev Sylvi Listhaug (Frp) på Facebook 26. august.

Det passer dårlig med NHO-sjef Ole Erik Almlids plan om å redde miljøet og norsk økonomi med nettopp vindkraft.

– Ja, jeg synes den uttalelsen var feil. Det må jeg si. Jeg synes den var med på å polarisere en debatt hvor vi egentlig må stå sammen. Så det synes jeg var leit, sier han.

Vindmøller er noe svineri, som forsøpler norsk natur. Enig? Publisert av Sylvi Listhaug Mandag 26. august 2019

– Vi må tåle naturinngrep

NHO-sjefen Almlid mener Norge må tåle naturinngrep med for eksempel vindkraftutbygging for å løse klimautfordringene.

Han vil ha blant andre statsråd Listhaug med på laget.

– Vi må ha ryggrad og tåle naturinngrep – om det er vindmøller, mineralutvinning, bruk av havet, skogen eller jorda. Da trenger vi politikere som står opp og tar et langsiktig ansvar. Jeg håper at jeg har med meg Listhaug på det, sier han.

MÅ TÅLE INNGREP: NHO-sjef Ole Erik Almlid vil ha mer vindkraftutbygging og mener vi må tåle naturinngrepene. Foto: Terje Pedersen

Listhaug frykter det høye konfliktnivået

Men utbygging av vindkraftanlegg er omstridt over store deler av landet. Olje- og energiministeren frykter det høye konfliktnivået i lokalsamfunnene.

– Jeg tror Almlid også er enig i at vi som samfunn ikke er tjent med et så høyt konfliktnivå som vi har sett i en del av disse sakene, sier Listhaug.

Ifølge Listhaug ligger problemet i at konsesjonene til å bygge vindkraftanlegg er gitt for mange år siden. Vindturbinene var annerledes da enn de er i dag, når utbyggingen først skjer.

– Jeg mener at mange steder er det rett og slett skjemmende å ha denne type master stående. Jeg er opptatt av at vi skal ta vare på norsk natur, og det er derfor vi må ha et godt system som gjør at lokalsamfunnene har mer å si når disse skal opp.