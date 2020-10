Mannen er en av to reineiere som ble dømt for grov dyremishandling i Hålogaland lagmannsrett i august 2017.

Da kom retten frem til at de blant annet har:

Påført reinsdyr falske rovdyrskader ved hjelp av verktøy, altså at de har imitert rovdyrskader.

Sendt inn kadavrene for å få erstatning fra Fylkesmannen på uriktig grunnlag.

Merket om andres reinsdyr til egne merker.

Retten konkluderte med at dette har de gjort for å oppnå økonomisk vinning, ved å kreve erstatning for kadavrene med stikkskader.

Etter at lagmannsrettens dom ikke dømte mannen all rett for å drive med rein, så bestemte Mattilsynet å ta saken i egne hender, og forby ham retten til å jobbe med dyr for alltid.

Dette ble et hovedtema i retten.

Kan Mattilsynet bestemme et slikt aktivitetsforbud etter lagmannsrettens domsavgjørelse, som ikke dømte mannen for dette.

Aktivitetsforbudet er ikke gyldig

Den ene reineieren nektet å godta Mattilsynets avgjørelse og bestemte seg for å anke aktivitetsforbudet.

Torsdag ble dommen avsagt i Hålogaland lagmannsrett. De tok en avgjørelse om mannen igjen kan begynne å jobbe med rein eller ikke.

Lagmannsrettens dom slår fast at aktivitetsforbudet som Mattilsynets hovedkontor ila mannen den 22. august 2018 er ugyldig, og dermed kan han fortsette å jobbe med rein.

– Lever for å drive med rein

Advokat Arnt Lauritz Kvitberg Angell, som representerte mannen er lettet overfor sin klient.

– Nå gleder han seg til å drive med det han lever for og det er å drive med rein, sier han.

Lagmannsretten understreker at det er flere omstendigheter som gjør at Mattilsynets vurdering var mangelfull i forhold til sakens kjernepunkt, og det er spørsmålet om det er sannsynlig at mannen bryter dyrevernloven, dersom han får fortsette å jobbe i reindriftsnæringen.

Ifølge dommen så er det lite sannsynlig at mannen vil bryte dyrevernloven i fremtiden.

Overbeviste retten

Advokat Angell har klart å bevise i retten at mannen ikke lenger vil skade reinsdyr.

– Han setter dyrevelferd høyt og vi kunne bevise fra flere forskjellige kilder at dette er en dyktig reineier, som er flink til å passe på dyrene sine, sier han.

Dyremishandlingen som mannen er dømt for skal ha skjedd i begynnelsen av 2010-tallet. Han ble derimot frikjent i tingretten i 2016.

NRK har ikke lykkes å komme i kontakt med regjeringsadvokaten som representerte Mattilsynet i saken.

Lagmannsrettens dom er ikke rettskraftig og ankefristen går ut om to uker.