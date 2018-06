Nektes å jobbe med dyr på livstid etter stikkskader

– De viser mangel på respekt for dyrs egenverdi og mangelfull kompetanse om dyrehold, sier Mattilsynets regionsjef Siv June Hansen.

Dømte reindriftsutøvere kan miste retten

To reineierne er dømt for grov dyremishandling av Hålogaland lagmannsrett i august 2017. Retten kom fram til at de blant annet har:

Påført reinsdyr falske rovdyrskader ved hjelp av verktøy, altså at de har imitert rovdyrskader.

Sendt inn kadavrene for å få erstatning fra Fylkesmannen på uriktig grunnlag.

Merket om andres reinsdyr til egne merker.

Retten konkluderte med at dette har de gjort for å oppnå økonomisk vinning.

OMMERKET: De er blant annet dømt for å ha merket andres reinsdyr til deres egne merker. (Illustrasjonsbilde) Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Den ene ble dømt til fengsel i to år og fem måneder, mens den andre i to år. Saken ble anket til Høyesterett, men anken ble avvist.

– Naturlig å gripe inn

I grove dyrevelferdssaker kan Mattilsynet sette vedtak om aktivitetsnekt for å beskytte dyr, sier Mattilsynets regionsjef Siv June Hansen. Foto: Mattilsynet

Mattilsynet i Nord-Norge har nå bestemt, på bakgrunn av dommen, å forby de dømte reindriftsutøverne å jobbe med dyr for alltid. Dette velger de å gjøre for å forhindre dyremishandling.

I grove dyrevelferdssaker kan Mattilsynet sette vedtak om aktivitetsnekt for å beskytte dyr.

– Da er det naturlig at vi går inn og bruker vårt regelverk for å beskytte dyr mot unødige påkjenninger og belastninger, sier Hansen

De dømte har anket vedtaket, og anken behandles av Mattilsynets hovedkontor.

Dyreholdere skal ivareta dyrene

– Viktig at alle som har noe med dyr å gjøre, ivareta dyrene på best mulig måte, sier leder i Norske Reindriftssamers Landsforening Ellinor Marita Jåma. Foto: PRIVAT

Leder i Norske Reindriftssamers Landsforbund Ellinor Marita Jåma sier til NRK at hun ikke kjenner til Mattilsynets vurdering i saken, men vektlegger at dyremishandling er forbudt.

– Det er viktig å forvente at alle som har med dyr å gjøre, ivaretar dyrene på en best mulig måte, også i reindrifta, sier Jåma.

NRK har ikke klart å komme i kontakt med mennene. Advokatene som representerte reineierne i retten opplyser at de ikke lenger representerer reineierne.