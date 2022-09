Det britiske samveldet er kjent for å ha vært en av verdens største kolonimakter.

Da dronning Elizabeth II døde torsdag kveld, var reaksjonene mange og sterke.

De største mediehusene valgte å fokusere på det britiske folks sorg. Men det ble også delt kritikk mot dronningen på sosiale meder.

Blandede reaksjoner i Sápmi og Norge

Tuula Sharma Vassvik er en av de som delte kritikk mot dronningen.

Hun har master i urfolksstudier, og har relfektert over hva dronningens død betyr for urfolk i verden.

– Det virker som flere har et veldig koselig forhold til den britiske kongefamilien, og jeg tror folk blir litt blinde på historien deres. Spesielt hvite nordmenn, sier hun.

Tuula Sharma Vassvik er blant de som har delt kritikk mot dronninga. Foto: Privat

Sharma Vassvik er også podkast-vert for «Vuostildanfearánat – Sámi stories of resistance». Hun blir provosert over at folk ikke reflekterer over den britiske kongefamiliens historie.

– Også tror jeg at kun fordi hun var en kvinne, så ser folk på henne som et forbilde. Jeg delte de tekstene fordi jeg vil at folk skal reflektere mer over hva dronningen faktisk har bidratt til, mener Vassvik

På Instagram og Twitter har flere urfolksaktivister uttrykt sterke meninger om dronningen og hennes virke.

Blant annet har tidligere vinner av Stjernekamp, artist Ella Marie Hætta Isaksen delt en tekst med sine følgere.

Denne teksten ble delt av flere etter dronningens bortgang. Foto: Skjermdump / riseindigenous / Instagram

Kanadas urfolk frykter for fremtiden

Kanada er også en del av det britiske samveldet.

I urfolksmiljøet i Kanada er reaksjonene blandede og komplekse. Det sier urfolksskribent Rachel Snow.

– Senest i går var jeg i et møte med grasrotfolket og våre eldre. Der ble det uttrykt et ønske om å møte dronningen ansikt til ansikt for å få avtalene våre til å trå i kraft, forteller Snow.

Avtalene det er snakk om, er skrevet mellom dronningen og First Nations i Kanada. Innholdet i disse er blant annet rettigheter som urfolket skal ha til land og vann på sine områder.

– Dronningen har ikke egentlig gjort noe for å hjelpe urfolket her. De som hadde troa på at avtalene skulle hedres blir nok skuffet over at de ikke fikk muligheten til å snakke med dronningen om det, sier hun.

«Ikke usensitivt, vi dekoloniserer bare sorgen din»

Urfolk i Australia, som også er underlagt det britiske samveldet, har reagert på dronningens bortgang med en blanding av sorg, kritikk og refleksjoner. Det skriver National Indigenous Times (ekstern lenke).

Professor Sandy O'Sullivan, som selv er aborigin, skriver på Twitter at dronningen tvang seg inn i livene til urfolk i Australia.

Hun var ikke en tilskuer til konsekvensene av koloniseringa, hun var en arkitekt bak det. Prof. Sandy O' Sullivan / Twitter

En annen twitterbruker skriver at «vi er ikke usensitive, vi dekoloniserer sorgen din».

Foto: Skjermdump / Twitter

– Må tåle kritikken

Tuula mener det er viktig at man fokuserer på undertrykkelsen urfolk har opplevd på grunn av britenes kolonisering.

– Det er et tydelig tegn på «white privilege». Man tar liksom ikke koloniserte folk sin historie på alvor, mener hun.

Hun synes ikke det er usensitivt å dele kritikk rett etter at dronningen gikk bort.

– Hun har levd et liv i sus og dus, og har hatt en maktposisjon. Da må man tåle den kritikken. Spesielt fordi det har ført til så mange folk sin lidelse, sier Sharma Vassvik.