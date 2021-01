Olav (79) ønsker et liv på havet, men staten mener han er for gammel

Han nærmer seg 80 og er fortsatt frisk og rask, og klar for å jobbe.

Etter et langt yrkesliv som lærer, ville Nordstrand vende tilbake til det han har drevet med siden barndommen.

Å fiske på sjøen.

Problemet er bare at han ifølge regelverket er for gammel til dette. De som hører til gruppen med fiskere som har det som binæring, får nemlig ikke drive med fiske etter at de fyller 75 år.

– Det handler ikke om å tjene mest mulig penger, men å ha noe å fylle dagene med. Det har en stor helsemessig betydning for meg, forklarer Nordstrand.

Finnes ikke kafé-jobb

Den nyinnkjøpte båten står tom ved kaia i Skjånes i Øst-Finnmark.

Skjånes, eller Skeavvonjárga på samisk, er en liten bygd i Tanafjorden i Gamvik kommune. De fleste av de om lag 70 innbyggerne driver med fiske.

Når de andre drar ut med båtene, står Olav igjen på land.

Det ergrer den spreke 79-åringen, som gjerne vil bidra til samfunnet.

– Myndighetene sier at de vil ha folk i arbeid så lenge som mulig. Men det har jeg ikke mulighet til lenger, sier han oppgitt.

Ute i distriktene er det heller ikke mange jobber å velge mellom.

– Det er jo ikke slik at jeg kan gå på en kafe å få meg jobb her. De som bor i utkanten rammes. Det finnes ikke andre muligheter enn fisking, påpeker han.

LANG ERFARING: Fra 14–15 års alderen har Olav Olsen Nordstrand vært på havet. Foto: Anne Kristine Nordstrand / Privat

Aldersdiskriminering

De som har fiske som hovednæring, får lov til å jobbe som fiskere omså til de blir 100 år gamle.

Denne forskjellsbehandlingen av dem som har fiske som binæring provoserer Nordstrand.

– Jeg ser det på som aldersdiskriminering. Hadde jeg visst om at det finnes en slik regel, så hadde jeg trappet ned på lærerjobben min, og fisket mer for å komme meg på blad B, sier han.

I fiskerimanntallet brukes begrepet blad B om den gruppen som har fiske som hovednæring.

– Som å settes i fengsel

– Vi sliter jo allerede med rekruttering av unge fiskere. Derfor er det veldig trist at de som kan og vil, ikke får lov til å jobbe med det.

Det sier leder av Tana og Omegn Sjølakseforening, Bjarne Johansen.

Han ble sjokkert da han hørte om situasjonen til Olav.

Det er mange langs kysten som har fiske som binæring, eller driver fiske i kombinasjon med andre næringer.

STYRKE: – ​​​​​​​ Slike folk som Olav er uerstattelige, de er levende historiebøker, viktige for å holde liv i den sjøsamiske kulturen. Det sier Bjarne Johansen, leder av Tana og Omegn Sjølakseforening. Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

For Johansen er det uforståelig hvorfor det skal være slik øvre aldersgrense i fiskerinæringen. Det er ikke tilsvarende regler i andre primærnæringer som jordbruk og reindrift.

– Tenk om det samme hadde skjedd i reindriftsnæringen. At en reineier skulle miste reinmerket sitt når han fyller 75 år. Hva hadde skjedd da, spør han.

Han gruer seg allerede til den dagen han selv fyller 75 år.

– Jeg vil ikke tenke på det engang. Det er ikke til å tro. Jeg har vært på sjøen hele livet, men når jeg blir 75 år får jeg ikke lov til det. Det er nesten som å bli satt i fengsel, sier Johansen.

Les også: Torskefiske kan gi millioninntekter til skoletrette ungdom

Unge fiskere prioriteres

Nærings- og fiskeridepartementet har forståelse for at de eldre fiskere ønsker å fiske, men de ønsker å gi rom for yngre fiskere.

– Departementet ønsker at det skal være en rekrutteringsarena for unge fiskere. Derfor vil vi naturligvis prioritere de unge ved fordelingen, sier Martine Røiseland.

Røiseland er Kommunikasjonssjef for Nærings- og fiskeridepartementet.

PRIORITERER IKKE: Selv om de har forståelse for pensjonistene som ønsker å fiske, vil de unge bli prioritert. Forklarer Martine Røiseland, kommunikasjonssjef i Nærings- og fiskeridepartementet. Foto: Næring- og fiskeridepartementet

Sametinget har også tatt opp saken med Nærings- og fiskeridepartementet.

Etter den siste høringen i saken før jul 2020, har departementet bestemt seg for å ikke gå videre.

– Fiskeridirektoratet konkluderte med at det ikke bør åpnes for flere pensjonister i åpen gruppe (blad b). Departementet har vurdert tilrådningen fra Fiskeridirektoratet. Vi har kommet til at vi ikke vil gå videre med saken, forklarer Røiseland.

Livskvalitet for eldre

På Skjånes vil Olav ikke slå seg til ro med at han kun kan drive med litt fritidsfiske.

Det ville være en mager erstatning på yrkeslivet han har hatt og sett for seg, så lenge helsa holder.

– Dette må løftes opp videre, jeg gir ikke opp. Regelverket rammer mange flere enn bare meg. Det er snakk om livskvalitet, sier han.

Det er stortingsvalg til høsten, og den kan brukes til å nå frem med saken, tror han.

– Dette er en del av eldrepolitikken her i landet, og jeg skal sørge for å legge frem denne problematikken for politikerne, sier Olav Olsen Nordstrand.