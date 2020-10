– Samer blir brukt for å markedsføre nordlysturismen i byen. I promo-videoen til VM i alpint i 2027 i Narvik (ekstern lenke) brukes både reinsdyr og joik. Hvorfor kan man da ikke godta et samisk navn på kommunen?

Det spør tidligere sametingspresident, Vibeke Larsen. Hun mener det er snakk om dobbeltmoralisme.

VIL HA SAMISK NAVN: Tidligere sametingspresident Vibeke Larsen mener at det ikke fins gode argumenter mot et samisk navn på Narvik kommune. Foto: Mathis Eira / NRK

Narvik har i 2016 vedtatt at det samiske navnet på byen er Áhkánjárga.

I dag behandler kommunestyret i Narvik om kommunen også skal ha et samisk kommunenavn.

– Jeg er meget skuffet over rådmannen og formannskapet sitt vedtak, sier Larsen.

Ordfører Rune Edvardsen (Ap) er vag i sitt tilsvar.

FORSIKTIG: Ordfører Rune Edvardsen. Foto: Kjell Mikalsen / NRK

– Saken skal opp i kommunestyret. Da får vi se hva politikerne mener.

– Altfor dyrt

Like før sommerferien fikk rådmann Lars Skjønnås i oppdrag fra kommunestyret å fremme en egen sak om samisk navn på kommunen.

INGEN LOVBRYTER: Rådmann Lars Skjønnås. Foto: Nord universitet

Konklusjonen hans er at skilting på flere språk blir dyrt for kommunen.

– Argumentasjonen til rådmannen henger ikke på greip. Hvilke kostnader er det han sikter til? spør Vibeke Larsen.

Rådmannen svarer ikke på telefonhenvendelser fra NRK. På sentralbordet til kommunen opplyses det at han ikke er tilgjengelig før 16. oktober.

– Rådmannen har undersøkt saken grundig. Han har spurt det samiske miljøet i kommunen om råd og holdt folkemøter, opplyser ordfører Rune Edvardsen.

– Forpliktet

Jurist og stedsnavnslov ekspert, Marit Halvorsen, mener kommunen er forpliktet til å godta et samisk navn.

– Det er klart at kommunen har en plikt til å bruke samiske stedsnavn hvis det fins samiske stedsnavn på et sted og at dettet brukes i dagligtalen på en eller annen måte. Og den forpliktelsen er veldig sterk faktisk, påpeker hun.

FORPLIKTET: Leder for Klagenemnda for stedsnavnssaker Marit Halvorsen. Foto: Terje Heiestad

Rådmannen har tidligere uttalt at kommunen ikke er forpliktet til å vedta et samisk kommunenavn.

Han viser til en vurdering som kommuneadvokat Johanne Einarsen har gjort.

– Narvik kommune har fått vurdert påstanden juridisk. Her er konklusjonen fra kommuneadvokaten: Vi kan ikke se at stadnamnslova etablerer en forpliktelse for Narvik kommune til å vedta et samisk kommunenavn.

Voldsomt engasjement

Navnesaken i Narvik har ført til et voldsomt engasjement i diverse diskusjonsfora og på sosiale medier.

– Narvik kommune ligger i hjertet av lulesamisk og markasamisk område. Kommunen bør ta en aktiv rolle i utviklingen og synliggjøringen av de samiske språkene i området.

SAMISK TILSTEDEVÆRELSE: Leder Astri Dankertsen i Sálto sámesiebrre-NSR / Salten sameforening-NSR.

Det sier leder Astri Dankertsen i Sálto sámesiebrre-NSR / Salten sameforening-NSR.

Hun påpeker at Narvik kommune har en lang samisk tilstedeværelse og historie.

Det gjenstår enda mye arbeid i henhold til synliggjøringen av det samiske i kommunen.

– Det å vedta samisk navn på kommunen vil vise at Narvik kommune vil noe med det samiske, sier Dankertsen.

Den tidligere sametingspresidenten mener det er «trendy» med samiske steds- og kommunenavn.

– Flere kommuner har vedtatt et samisk navn på kommunen, blant annet Harstad. Det har ikke skapt noe «kela», minner Vibeke Larsen om.