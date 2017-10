Kongen vil at Eli Máret (9) og Storm (10) skal ha en språkrik hverdag

– Jeg la merke til at Kongen la vekt på samisk språk, og gjetter meg til at dette er et signal fra regjeringen. Kanskje man allerede i morgendagens statsbudsjett får se at samisk språk prioriteres, spår Aili Keskitalo (NSR), som i morgen blir valgt til Sametingets nye president.

I dag fikk Eli Máret (9) og Storm (10) hilse på H.M. Kong Harald V og H.K.H. Kronprins Haakon. De to (kongelige altså) var kommet til Karasjok for å åpne det 8. Sameting.

Under sin tale til Sametinget la Kongen vekt på at samiske barn må få et tilfredsstillende undervisningstilbud, i og på samisk. Samtidig som at samiske eldre også må få et likeverdig tilbud.

Aili: – Det er nødvendig

Og Keskitalo mener det er nødvendig med midler til de samiske språkene.

– Nå har jo regjeringen jobbet med «Hjertespråket», som viser hvilke behov man har, og at dette nå må jobbes med. Så jeg håper dette vil vises på statsbudsjettet, sier den kommende presidenten.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner sier at samiske språk vil bli prioritert i statsbudsjettet.

– Men vi gjør ikke jobben vår om alle blir fornøyd, vi må tenke på økonomien, advarer Sanner.

HÅPER PÅ 1 MILLIARD: Aili Keskitalo mener det er behov for 1 milliard til samiske språk. Sanner lover å prioritere, men moderat. Du trenger javascript for å se video. HÅPER PÅ 1 MILLIARD: Aili Keskitalo mener det er behov for 1 milliard til samiske språk. Sanner lover å prioritere, men moderat.

Statsbudsjettet og Sametinget på samme dag

På torsdag offentliggjøres statsbudsjettet, samme dag vil også ny sametingspresident bli valgt.

Norske Samers Riksforbunds (NSR) Aili Keskitalo har allerede gjort klart hvem hun vil ha med seg til å styre Sametinget i de neste fire årene, når hun i morgen blir valgt.