Innlagt på sykehus – må trekke seg fra Sámi Grand Prix

Dette betyr at Henriksen ikke kan delta i sangkonkurransen Sámi Grand Prix i Kautokeino påskeaften.

Hun vil ikke stille opp til intervju, men bekrefter overfor NRK Sápmi via Facebook at hun blir på sykehuset til over påska.

– Vi har fått informasjon om sykehusinnliggelsen og vi ønsker Ann-Jorid Henriksen god bedring. Det vil imidlertid ikke bli valgt noen ny artist i stedet. Grunnen til det er at vi i år hadde plukket ut sju bidrag, mens det vanlige er seks. Nå er vi nede i det antallet, opplyser styreleder Ellen J. Sara Eira i Påskefestivalen i Kautokeino til NRK Sápmi.

Ann-Jorid Henriksen var tatt ut i Sámi Grand Prix med sangen «Áigi lea áiggi buori». For mange samer er hun først og fremst kjent som artist og teaterskuespiller. I årene 2003 til 2007 var hun ordfører i hjemkommunen Nesseby i Finnmark.

Kom inn i tolvte time og vant hele greia

Det at arrangørene av Sámi Grand Prix ikke tar inn noen ny artist betyr at fjorårets historie ikke vil gjenta seg i år.

Da var nemlig Ella Marie Hætta Isaksen fra Tana ikke tatt ut i Sámi Grand Prix, men så ble et av bidragene disket og ungjenta fra Tana fikk likevel være med.

Det gikk ikke verre enn at Ella Marie Hætta Isaksen vant hele greia og skal representere Sápmi i den europeiske sangkonkurransen Liet International på skjærtorsdag.