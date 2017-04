Disse møter Ella Marie i Liet-finalen

Sangkokurransen for europeiske minoritetsspråk, Liet International 2017 går av stabelen i Kautokeino på skjærtorsdag, det vil si torsdag 13. april.

Disse åtte bidragene er med:

Ella Marie Hætta Isaksen, Sápmi

Ella Marie Hætta Isaksen vant Sámi Grand Prix 2016. Dermed er hun kvalifisert til Liet 2017. Foto: Fotograf Mads Suhr Pettersen / Pressebilde

Ella Marie Hætta Isaksen er 18 år og er fra Tana i Finnmark. Hun har utviklet sitt eget lydbilde ved å kombinere joik og samiske tekster med moderne pop og elektronika.

De siste årene har hun vært en del av mange ulike prosjekter, men arbeider nå med sitt første album med bandet sitt Isak. Hun elsker virkelig å utføre noe som er veldig synlig når hun entrer scenen.

Hennes drøm er å kunne gjøre samisk musikk for hele verden.

I 2016 vant hun den samiske sangkonkurransen Sámi Grand Prix med sangen «Luoddaearru» (Crossroad ) og deltar i Liet International 2017 med denne sangen.

Samisk er en uralsk språkfamilie som blir talt i Norge, Sverige, Finland og Russland. Av rundt 100.000 samer benytter cirka 15 prosent skriftspråket. Kilde: Store norske lekskikon og Wikipedia

Aafke Zuidersma, Friesland

Den frisiske sangeren-låtskriveren Aafke Zuidersma bor nord i Nederland. Fra tidlig alder har hun vært lidenskapelig opptatt av musikk. Da hun var seks år begynte hun å synge, og hun har ikke stoppet siden. Opp gjennom årene har hun vært en del av ulike coverband og mange andre musikalske prosjekter.

Aafke er mest opptatt av å skrive sine egne sanger. Hun skriver hovedsakelig på engelsk og frisisk.

Aafke Zuidersma synger på frisisk og hun er lidenskapelig opptatt av musikk. Foto: Pressebilde / Liet

Hennes varme stemme har stjålet mange hjerter allerede, og hennes karakteristiske lydbilde tar folk inn i en musikalsk reise. Aafkes drøm er å lage en plate med sine sine egne sanger, samarbeide med gode musikere og fantastiske mennesker og reise verden rundt med sin egen musikk.

I 2016 vant hun den frisiske sangkonkurransen «Liet» med den frisiske sangen «Minsk fan wearde» ( Man of value), og vil delta i Liet International 2017 med denne sangen.

Hun skrev denne sangen for en avdød venn. Aafke får selskap på scenen av Branda Wolters, Bouke Schaap og Ytzen Peterson.

Frisisk er et vestgermansk språk som tales av deler av den nederlandske og tyske befolkningen. Frisisk regnes som et germansk språk, og står nærmest engelsk etter skotsk. Tales av rundt 450.000 mennesker. Kilde: Wikipedia

La Schlapp Sauvage, Luxembourg

La Schlapp Sauvage ble stiftet våren 2016. De to musikerne er innfødt i landet med de tre grenser. I sine konserter tar de publikum med på et musikalsk eventyr ved å synge sanger på fransk så vel som i luxemburgsk.

La Schlapp Sauvage ønsker å være talsmenn for språk, fred og interkulturell bevissthet. Foto: Pressebilde / Liet

Med sine sanger ønsker La Schlapp Sauvage å markere den kulturelle rikdommen sin, regionens tradisjon og være talsmenn for språk, fred og interkulturell bevissthet.

La Schlapp Sauvage består av Olivier Niedercorn og Jo Nousse. De vil bringe sangen «Blanne Kapitän» (Den blinde kapteinen) og synge i luxemburgsk, eller hvordan de kaller det Lëtzebuergesch.

Luxembourgsk, eller luxemburgsk er et vestgermansk språk som er nasjonalspråk i Luxembourg. Det snakkes også i små områder i de omkringliggende landene Belgia, Frankrike og Tyskland. Rundt 390.000 brukere.

Mary Ann Kennedy & friends with Còisir Ghàidhlig Inbhir Nis, Skottland

Mary Anns (på gælisk: Mairi Anna NicUalraig) liv består av musikk. Hun vokste opp i en velkjent tradisjonell musikkfamilie i Glasgow, og utdannet som klassisk musiker.

Hennes rolle som instrumentalist, vokalist, kordirektør, kringkaster, komponist og produsent har ført til mange priser, blant annet National MOD (Gaelic festival), Lorient Festival Interceltique og skotsk Trad Music Awards All-Time Best Album.

Mary Ann Kennedy & friends with Còisir Ghàidhlig Inbhir Nis representerer Skottland. Foto: Pressebilde / Liet

Medforfatter av sangen «Grioglachan» (Constellation) er Marcas Mac en Tuairneir. Marcas er et gælisk forfatter fra York, en del av en andregenerasjons irsk familie.

Han ble uteksaminert i gælisk og Hispanic Studies fra University of Aberdeen, med en MLitt i irsk og skotsk litteratur der, og en MA i TV Fiction Writing ved Glasgow Caledonian University. Han har nettopp startet på sin doktorgrad ved Universitetet i Edinburgh. Han har sett suksess i flere poesi premier.

De er sammen på scenen med et band med Nick Turner, Finlay Wells, Lorne MacDougall og Euan Burton. Og Còisir Ghàidhlig Inbhir Nis (Inverness gælisk Choir), som består av Mags Burgess Aburn, Victoria Caine, Mhairi Grant, Malina MacDonald, Donald MacIver, Donald McLellan og Morven MacLeod.

De synger på skotsk-gælisk.

Skotsk-gælisk er et keltisk språk som tales i Skottland. Tilhører samme språkgruppe som irsk og mansk. Rundt 58.000 brukere. Kilde: Wikipedia

Pavel Aleksandrov & Dmitry Yakimov, Udmurtia

Som barn gikk ikke Pavel i barnehage. Han var i stedet sammen med bestemor, som tok ham med til øving sammen med et folklore ensemble.

I tidlig alder begynte han å like udmurtisk folkemusikk. Som barn levde han i en fantastisk musikalsk atmosfære: udmurt folklore sanger fremført av sin bestemor, og samtidig Depeche Mode på radioen.

Mye senere ble han uteksaminert fra Music College hovedfag som leder av et akademisk kor. Han ønsker å vie sitt liv til studiet og bevaring av udmurt folklore.

Pavel Aleksandrov (bildet) opptrer sammen Dmitry Yakimov. Foto: Pressebilde / Liet

Dmitrys musikalske karriere startet da han var 7 år, da han startet på en musikkskole. Han spilte piano og trekkspill. Da han var 13 år, begynte han å spille på gitar og bassgitar i flere musikkgrupper.

Nå er han en profesjonell musiker og arrangør. Han har turnert i Spania, Finland, Kina og flere russiske byer og festivaler. Han deltok i Liet International 2012 med bandet Ivan Belosludtsev & 4 CP.

Pavel og Dmitry fremfører sangen «Ваньмыз ортче» (Everything will pass), som Pavel skrev i Udmurtia.

Udmurtisk er et permisk språk i den uralske språkfamilien som blir snakket i Udmurtia i Russland. Udmurtisk blir skrevet med det kyrilliske alfabetet, med noen bokstaver i tillegg. Rundt 460.000 språkbrukere. Kidel: Wikipedia

Ruben Semmoh & Romeo Sumter, Surinam

Ruben er en sanger/sangforfatter og også frontmann, hovedsanger, gitarist, bandleder av Afro-Carib Ensemble. Han ble født i Paramaribo, hovedstaden i Surinam i Sør-Amerika.

Surinam er en tidligere nederlandsk koloni, og de er akseptert av Liet fordi landet har et eget minoritetsspråk.

I en alder av 15 flyttet han til Nederland og studerte musikk ved Jazzconservatorium i Rotterdam.

Som en sanger/sangforfatter på leting etter sine røtter, begynte han å spille Kawina-musikk.

Ruben Semmoh & Romeo Sumter deltar med tradisjonell musikk fra Surinam i Sør-Amerika. Foto: Pressebilde / Liet

Dette er tradisjonell musikk fra Surinam, spilt av slavene under slaveriet i Surinam. Han ble utfordret av ideen om å komponere og spille sanger i denne sjangeren.

Et samarbeid med ulike stiler (latin, jazz, funk, klassisk og pop) resulterte i et unikt lydbilde, groove og følelser. Dette er opprinnelsen til sangen «Saka Na Pin» (Heal the pain), sang i sranan tongo eller surinamesisk.

Han vil bli ledsaget av venn og kollega musiker Romeo Sumter. Romeo er en velkjent perkusjonist i Holland og i Surinam.

Han mestrer ulike perkusjonsinstrumenter. Hans ferdigheter for afro-rytmene er fenomenal. Sammen som en vokal-perkusjon duo ønsker de å utføre en mektig, romantisk og tradisjonell sang som vil ta publikum til det vakre landet som heter Surinam.

UKAN, Bretagne

UKAN er en stein og barokk, flyttet og tidløs karakter, oppstått fra Kevin Ruellan sin fantasi.

Hans univers er mellom Led Zeppelin (konsert film «The song remains the same», 1973), Stanley Kubrick (filmen «Barry Lindon», 1975) og Philip K. Dick (filmen «Ubik», 1969).

Musikken er tydelig påvirket av britisk rock fra 70-tallet - kategorien «vintage of luxury» (Genesis, Deep Purple, Pink Floyd) - bærer tekster av en stor melodisk og poetisk effektivitet.

UKAN spiller rock som er påvirket av britisk rock fra 70-tallet. Foto: Teddy Locquard / Pressebilde

Som Michel Preumont skrev i sin konsert-anmeldelse:

Arrangementet er hardt som stein, som kan minne om Magma, itonesatt med Kobaïa på bretansk.

På Liet International 2017, UKAN består av Kevin Ruellan, Louise Robard, Camille Carte, Charles Lucas og Eric Duchant. De vil utføre sangen «Den Ebet alle» (No one else), på bretonsk.

Bretonsk er et keltisk språk, som tales av et mindretall i Bretagne – som ligger i Nordvest-Frankrike mellom Den engelske kanal og Biskaya. Språket var opprinnelig identisk med det keltiske språket som ble talt i England. Cirka 260 000 forstår og snakker språket (telling 1999). Kilde: Wikipedia

Zaman, Basjkortostan

Zaman er en ekstraordinær blanding av moderne arrangementer av basjkirsk folkemusikk og friske, eksepsjonelle lyder av sine egne låter.

Ethno-prosjektet Zaman ble grunnlagt i 2014. Samme år ble Zaman finalist i den internasjonale TV-musikkonkurransen «Turkvision».

I 2015 og 2016 har gruppen opptrådt i både Italia, Tyskland og Latvia. I hovedstaden i Latvia, Riga, ble de invitert til «International Day for Toleranse» holdt av UNESCO med støtte fra FN.

Zaman synger på basjkirsk, som er et tyrkisk språk. Foto: Pressebilde / Liet

Bandet ble gjentatte ganger vunnet priser delt ut av kulturministeren i Republikken Bashkortostan, og to ganger tildelt av «Grant of the Head of the Republic of Bashkortostan».

Zaman består av Aidar Khamzin, Radmir Muftakhin, Islam Ilembetov, Elena Sozykina, Alexander Popov, Rychagov Georgii og Safiullin Timur. De vil utføre sangen «hыутма» (Don't be cold) på basjkirsk.