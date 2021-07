Lågå julevsámegiellaj.

Artist og Jikŋon-skuespiller Elin Kristina Oskal fra Saltdal i Nordland er stemmen bak årets samiske bidrag til prosjektet.

Hun erkjenner at hun lenge har hatt ønske om å få rollen som BlimE-artist.

– Da jeg ble spurt om å være det, så ble jeg selvfølgelig veldig glad. Det var litt uvirkelig, forteller hun.

BRA NOK: BlimE-konseptet forteller folk at de er bra nok som de er. Foto: Privat

BlimE er NRK Supers nasjonale kampanje for fellesskap, og mot mobbing.

Les også: Reindriftsjenta som ble en stjerne

Ingen skal holdes utenfor

Anna Tollan er prosjektleder for det samiske bidraget. Hun forteller at målet med BlimE er å vise at alle er unike, spesielle og gode, og at ingen skal holdes utenfor.

Konseptet går ut på at alle barn i Norge skal lære en felles dans og en felles sang, som formidler samhold.

– Hvis du ser at noen er utenfor, kan du bruke sangen eller dansen som initiativ til å inkludere alle, opplyser Tollan.

Glede, sang og dans

I fjor ble BlimE arrangert for tiende gang, og da ble den også internasjonal.

Det var i tillegg første gang det populære konseptet kom på samisk, med Vegard Bjørsmo som artist.

FJORÅRETS LÅT: I fjor sang Vegard Bjørsmo BlimE-låten «Oainnán du», som på norsk har tittelen «Ser deg». Den norske utgaven var det Victor Sotberg som sang. Foto: Nils John Porsanger / NRK

IfølgeTollan skal BlimE hvert år sette søkelys på mobbing, og minne alle på at inkludering er viktig.

Det fine er at det gjøres gjennom glede, sang og dans.

– Da er det kanskje lettere å huske på det, når du står i den situasjonen at noen blir holdt utenfor, sier Tollan.

Har sett effekten

Oskal synes BlimE er et bra konsept som fremmer et viktig budskap. Hun har selv lagt merke til påvirkningen kampanjen har på barn og unge.

– Jeg har jobbet på skolen de to siste årene og hørt mye om BlimE-sangene, og sett effekten den har på elevene, forteller hun.

TIL NYTTE: Gjennom arbeid på skole har Elin sett at BlimE-kampanjen fungerer. Foto: Privat

Hun har opplevd at barna synger og danser i lag, og at de får et godt samhold.

– Det er veldig fint å se og erfare. At jeg får være denne artisten i år er en veldig stor ære, sier Oskal.

Les også: Aili har alltid drømt om å bli popartist

Føle seg annerledes

Da Oskal vokste opp, var hun den eneste samiske eleven i sin klasse og den eneste som kom fra reindriftsfamilie. Det gjorde at hun av og til følte litt på utenforskap.

– Jeg tror alle har kjent på følelsen av å være litt utenfor, eller litt alene, eller litt rar, fastslår Oskal.

Hun mener et konsept som BlimE kunne ha vært til stor hjelp da hun var barn. Nå er hun glad for å kunne bidra positivt for de som vokser opp i dag.

– Det viktigste er at barna liker sangen, dansen og musikkvideoen. Det er jo til barna, sier Oskal.

POSITIVITET: Elin tror BlimE-konseptet har en positiv påvirkningskraft. Hun gleder seg til sangen og musikkvideoen slippes, og håper folk blir fornøyd. Foto: Anna Tollan / NRK

Det rette valget

Årets samiske artist var et riktig valg for BlimE, ifølge prosjektleder Tollan.

– Elin har de samme verdiene som BlimE. Det skal være lov å være den du er. Å være unik er ikke noe du skal bli mobbet for, understreker Tollan.

Tollan utdyper at Elin har førstehåndserfaring med det å føle på annerledeshet, og at hun derfor opplever temaet i BlimE som ekstra viktig.

– Det skinner gjennom i sangen og hvordan hun jobber, forklarer Tollan.

Årets norske artist er Nicolay Ramm, som i likhet med Oskal skal medvirke i musikkvideo til årets låt.

Musikkvideo og låt slippes 13. august.