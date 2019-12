– Jeg har egentlig ikke tid til å være artist, fordi det er så mye å gjøre i reindrifta. Men så begynte ting å skje og da tenkte jeg «Det er nå eller aldri», forklarer Elin Kristina Oskal.

Den unge kvinnen fra Saltdal i Nordland opplever megasuksess som artist.

Hun har en av hovedrollene i den samiske versjonen av Disney-animasjonen «Frozen 2», som på samisk kalles «Jikŋon 2».

Filmen har premiere i dag klokken 1500.

ANNA OG ELIN: Elin Kristina Oskal syns det er spennende å bli kjent med eventyrfiguren Anna. Foto: DISNEY/PRIVAT/FOTOMONTASJE AV NRK

I tillegg har hun nylig gitt ut en sang sammen med joikestjernen Jon Henrik Fjällgren, som ble kåret til årets låt i Sápmi.

– Jeg har lært mye av Anna

Begge «Frost»-filmene er laget av Walt Disney Animation Studios og handlingen foregår i kongeriket Arendelle.

Der bor blant annet snødronningen Elsa, hennes lillesøster Anna, issageren Kristoffer, snømannen Olaf og reinsdyret Svein.

POPULÆRE: Anna, Elsa, Kristoffer og Svein vil snart glede også samiske barn. Foto: The Walt Disney Company Nordic

– Det er artig å få være med på dette, men arbeidet har vært krevende og en følelsesmessig reise, forteller Elin Kristina.

Selv syns hun Disney-figuren Anna minner mye om henne.

– Anna er ei gladjente, men litt klønete, vimsete og «all over the place», slik jeg også kan være. Vi er like også i måten vi beveger oss på, forklarer Elin Kristina og ler.

Eventyrprinsessa har også lært den unge samejenta noe.

– Anna er tøffere enn meg. Hun er også mye mer positiv enn det jeg er i alt hun gjør.

SAMISK LANDSKAP: Filmskaperne dro til Sápmi for å få inspirasjon til filmens landskap. Foto: Walt Disney Animation Studios

Hva vil du gjøre for å bli like tøff som henne?

– Anna har vært med meg både før, under og etter dubbingen. Hun lever i mine drømmer og har nesten blitt til mitt alter ego. Dette vil jeg bruke når jeg føler meg redd og hvis det er noe jeg ikke tør å gjøre, forklarer hun.

– Blir trist uten sang

Elin Kristina Oskal sitt store lidenskap er musikk.

– Når jeg synger så gjør det meg glad. Det gjør at jeg synger hver dag. Jeg joiker også, men bare hjemme. Hvis det går mer enn tre dager uten at jeg har fått synge, så føler jeg meg trist og ti kilo tyngre, sier hun.

Sangeren pleier å legge ut korte videosnutter hvor hun synger sine egne sanger på Instagram.

Plutselig tar Jon Henrik Fjällgren kontakt og spør om hun vil synge sammen med ham.

– Jeg svarte straks «ja», sier hun.

Sangen «The way you make me feel» har Fjällgren skrevet til ære for sin samboer Máret Ánne Nystad.

– Det er så romantisk at han har laget denne sangen. Jeg har møtt Máret Ánne og synes de passer så godt sammen, sier hun.

Nå har Elin Kristina et ønske om å prioritere musikk, som igjen betyr mindre tid til reindrift.

– Tiden får vise hva som skjer, men jeg håper å gi ut min egen musikk om ikke så lenge, sier Elin Kristina Oskal håpefullt.