Bane NOR rihkku lága

Ruovdemađiijadoaimmas eai diehtán ahte sii leat guhkit áigge rihkkon lága go eai leat bidjan sámi galbbaid togabisananbáikkiide. Mannan vahkkus almmuheimmet dás NRK:s ahte ii ovttage togabisananabáikkis leat čállon sámegillii, vaikko máŋgga báikkis leat sámi namat. - Mii šallošit go eat leat lága čuvvon, lohká Bane NOR stašuvnnaid direktevra, Knut Øivind Ruud Johansen. Dál ihttet sámi namat unnimusat gávcci báikái gos togat bisanit. omd ii leat sámi namat oidnosis Bådåådjoi, Áhkkanjárgii, Snoasai ja Maajehjaevries. Dáin gávpogiin ja báikkiin leat sámi namat dohkkehuvvon.