Áitá bombet álgoálbmotskuvllaid

Filipiinna presideantta Rodrigo Duterte áitá bombet riika álgoálbmotskuvllaid, go jáhkka skuvllaid oahpahit ohppiide kommunisma vuostálastima, dan dieđiha The Guardian aviisa. USAa olmmošvuoigatvuođa joavku ávžžuha Duterte šállošit áitámušaid, go dát sáhttet movttidahttit olbmuid soahterihkkosiidda.