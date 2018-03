Vil starte nasjonalt parti mot bompenger

Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) vil bli et nasjonalt parti, og er i gang med å samle inn de 5000 underskriftene de trenger for å havne i partiregisteret. Foreløpig er de halvveis.

– Vi vil først og fremst satse i de store byene og da blir valget i 2019 viktig. Så vil vi vurdere om vi skal stille lister til stortingsvalget i 2021, sier Frode Myrhol i FNB.

FNB har plass i bystyret i Stavanger, og har naturlig nok markert seg i debatten om den nye bomringen på Nord-Jæren.

– Hvis vi satser nasjonalt, vil det sende et tydelig signal til de andre partiene om at det er sterk motstand mot den måten de finansierer kollektivtrafikk på, sier Myrhol.

Vil ikke sammenlignes med Frp

Frode Myrhol i FNB er opptatt av kampen mot bompenger. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Men Myrhol er i utgangspunktet ikke ute etter å kapre Frp-velgere.

– Vi retter oss mot alle dem som er sterke motstandere av bompenger, men som ikke ser på Frp som et alternativ når de skal stemme, sier han.

Leif Arne Moi Nilsen i Stavanger Frp mener FNB lurer velgerne sine. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Ifølge Myrhol er fordelen med FNB at de ikke tilhører noen fløy i norsk politikk.

– Vi tar litt fra både Høyre, Arbeiderpartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti og Sosialistisk Venstreparti. Jeg føler vi har skapt det perfekte politiske partiet.

FNBs ambisjoner får Frp-politiker Leif Arne Moi Nilssen i Stavanger til å reagere. Han mener partiet lurer velgerne sine.

– Nå får de folk til å skrive under på at de er mot bompenger. Men hvem er ikke det? Men FNB forteller ikke velgerne hva de faktisk står for, sier han og sikter til at FNB vil øke eiendomsskatten.

Myrhol mener Moi Nilsen bommer med kritikken og sier de vil øke eiendomsskatten for å subsidiere innbyggerne i bomringen.

Tror sterkt FNB kan skape splid i Frp

Statsviter Svein Erik Tuastad ved UiS. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Det er nettopp denne uenigheten med Frp, som gjør at statsviter Svein Erik Tuastad tror FNB kan ha livets rett som nasjonalt parti.

– Som regel er det vanskelig for nye parti å komme til, for alle saker er godt belyst av de etablerte partiene. Men med Frp bundet opp som ansvarlig regjeringsparti, har FNB klart å utnytte et politisk rom som sjelden dukker opp, sier Tuastad, som er førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger.

Han tror Frp kan tape velgere til FNB, fordi bompenger er en viktig sak i store deler av landet.

– Det kan være veldig smertefullt for Frp hvis FNB får fotfeste, og et etablert FNB kan være risikabelt for oppslutningen til Frp. Det kan bli en selvstendig kime til regjeringsslitasje og føre til splid i Frp, sier Tuastad.

Han understreker samtidig at FNB høyst sannsynlig vil være viktig kun på kort sikt.

– De blir neppe noen varig kraft i norsk politikk. Men i en tidshorisont på to til fire år, har de gode muligheter til å markere seg, sier Tuastad.