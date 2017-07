Aldri før har så mange ventet på studentbolig i Oslo

– Jeg søkte om få studentbolig til studiestart i april, men foreløpig står jeg på venteliste og har ikke fått tildelt noe sted å bo, sier Guro Rokstad Clausen.

21-åringen fra Finnsnes i Troms skal begynne å studere ved Universitetet i Oslo til høsten.

Hun er en av totalt 6551 studenter som nå står uten tilbud om studentbolig fra Studentsamskipnaden i Oslo.

Guro Rokstad Clausen (21) regner med at hun kommer til å få en studentbolig til slutt, og sier hun også vurderer midlertidige løsninger: – Jeg har begynt å se etter korttidsleie også. Foto: Privat

Denne uken blir også samordnet opptak offentliggjort, noe som betyr at tallene kan øke ytterligere.

– Jeg ser etter ledige steder å bo på nett, men det er veldig vanskelig siden jeg ikke kan dra på visninger i Oslo. Da ender det ofte med at det er andre som får boligen, siden de har møtt opp personlig, sier Clausen til NRK.

Rekordlange køer

Selv om tallet på studenter som ventet på bolig var høyt allerede i fjor er dette ny rekord, sier direktør Trond Bakke i Samskipnaden.

– Økningen fra 2015 til 2016 var ganske dramatisk, så vi ligger på et rekordhøyt nivå i år, sier han.

Trond Bakke, direktør i Studentsamskipnaden, sier det aldri før har vært så mange studenter uten et tilbud om bolig fra dem som i år. Foto: SiO

Sammenlignet med samme dato i fjor, er det cirka 300 flere som har søkt om studentbolig i år.

Selv om det bygges nye studentboliger, blir det også flere studenter som søker. Dermed fortsetter underskuddet på studentboliger i hovedstaden å øke.

– Vi klarer ikke å lukke gapet mellom forskjellen på antall studenter som begynner å studere og behovet for studentboliger, sier Bakke.

Tøft boligmarked i hovedstaden

Høye boligpriser i Oslo, forventning om prisfall og strengere krav til egenkapital har ført til at flere ønsker å leie.

Dermed blir det også tøffere konkurranse om boliger og hybler på det private leiemarkedet i hovedstaden.

– Det er vanskeligere nå for førstegangskjøpere og unge å komme seg inn på boligmarkedet. Da vil mange av de trekke over til leiemarkedet, som fører til et større trykk der, sier Peder Eckblad Tollersrud i Eiendom Norge.

STUDENTBOLIG: Det er mange studentboliger i Oslo, men ikke nok. På bildet ser vi Vestgrensa studentby på Gaustad. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Størst mangel i storbyene

Dette er en trend over hele landet, ifølge Norsk studentorganisasjon (NOS).

– Det er mer populært enn noen gang å ta høyre utdanning, så problemet er ikke kun definert til de store byene, men det er der man ser studentboligmangelen tydeligst, sier NOS-leder, Mats Johansen Beldo.

Mats Johansen Beldo, leder i NSO, sier at studenttallet øker hvert år og at stadig flere får tilbud om studieplass. Det betyr at stadig flere konkurrerer om studentboligene. Foto: NSO/ Skjalg Bøhmer Vold

En ringerunde NRK har gjort viser at i både Agder-fylkene, Trondheim, Gjøvik og Ålesund, er antall studentboligsøkere på samme nivå som i fjor.

Kan bli ledige boliger til høsten

Ifølge direktøren i Studentsamskipnaden, Trond Bakke, er det ennå håp for noen av dem som står på venteliste, hvis de som har fått tilbud om en bolig skulle trekke seg.

– Vi vet at det er en del som endrer planer etter 1. august, så det blir fortsatt tildelt boliger i den perioden. Men det er selvfølgelig et vesentlig mindre antall enn det totalt tilbudet vi har, sier han.