Situasjonen i Ukraina blir stadig mer konfliktfylt. Russland har plassert store styrker langs grensen til landet. Det er stor frykt for invasjon.

Ukraina-konflikten bidrar også til at oljeprisen stiger. Sjefanalytiker Thina Saltvedt i Nordea mener det er svært sannsynlig at vi vil se en oljepris på 100 dollar fatet i løpet av kort tid.

– Den har allerede vært oppe i mer enn 99 dollar fatet, så det er sånn sett bare noen cent igjen. Prisen kan komme opp i 100 dollar fatet allerede i dag, sier hun.

Sjefanalytiker Thina Saltvedt i Nordea følger oljeprisen tett. Foto: Asgeir Heimdal Reksnes / NRK

Vi må tilbake til 2014 for å finne en oljepris på 100 dollar fatet. Etter dette stupte prisene.

Også analytiker Tore Guldbrandsøy i Rystad Energy mener oljeprisen vil nå 2014-nivå om kort tid.

– Med den usikkerheten som er nå, kan prisen fort bikke 100 dollar. Det kan skje når som helst, sier han.

Også bensinen blir dyrere

I utgangspunktet finnes det få muligheter til å skru opp oljeproduksjonen mye på kort tid. Det er derfor prisen på olje stiger såpass mye når man ser at en konflikt forverrer seg.

– Verden er helt avhengig av olje og det er lite ekstra å gå på. Russland er blant verdens viktigste eksportører av olje, og avgjørende for at verden skal få den energien vi trenger. Får vi ikke nok olje, kan vi i en ekstremsituasjon ende opp med rasjonering, slik som i 1973, sier Saltvedt.

Helt konkret kan rørledninger som frakter olje og gass bli ødelagte i en militær aksjon. Skip som frakter olje kan bli holdt tilbake eller måtte bruke mer tidkrevende ruter.

En høy oljepris er gode nyheter for staten Norge fordi det betyr økte inntekter. Men for forbrukerne vil det merkes at også prisen på drivstoff øker ganske raskt.

– Det vil bli dyrere bensin og diesel. Det handler om at raffineriene betaler mer for råoljen, sier Saltvedt.

Equinor følger nøye med

Den pågående konflikten mellom Ukraina og Russland bidrar til mye usikkerhet rundt tilgangen på olje og gass. Sammen med USA og Saudi-Arabia, er Russland det landet i verden som produserer og eksporterer mest olje.

– Det skaper bekymring når et så betydningsfullt land som Russland kan få problemer med leveransene, sier Saltvedt.

Equinor har ansatte og operasjoner i Russland, og følger situasjonen tett.

– Vår viktigste jobb er å sikre våre ansattes sikkerhet der, sier pressetalsmann Ola Morten Aanestad.

Equinor er bekymret for utviklingen i Ukraina. Selskapet hadde håpet på en diplomatisk løsning.

– En konflikt kan få store konsekvenser for mennesker i regionen. Det kan også få konsekvenser for verdensøkonomien, og et allerede anstrengt energimarked, sier Aanestad.

Høyere pris etter gjenåpningen

Guldbrandsøy peker på at det er knyttet mye spenning til hvilke sanksjoner Ukraina-konflikten kan føre med seg. Tirsdag ble det kjent at Tyskland ikke vil godkjenne gassrørledningen Stream 2 til Russland.

Analytiker Tore Guldbrandsøy i Rystad Energy. Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Begge parter er egentlig tjent med at det ikke blir noen sanksjoner som går på olje og gass. Europa har lave gasslagre, og trenger gass fra Russland. Oljeprisen er allerede høy. Men her kan ting skje fort. Stopp i godkjenningsprosessen av Stream 2-røret kan være en start, sier han.

Verken Saltvedt eller Guldbrandsøy tør å si hvor mye over 100 dollar fatet oljeprisen kan bli.

Men begge er klare på at dagens oljepris også er et resultat av at samfunnet gradvis åpner mer opp etter pandemien.

– Folk reiser mer enn før, og olje blir mye brukt til transport. Samtidig som etterspørselen øker, har ikke produksjonen økt like mye, sier Saltvedt.