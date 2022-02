Mange land med sanksjoner mot Russland

Forbundskansler Olaf Scholz sier at Nord Stream 2-prosjektet stanses. Anonyme kilder sier til nyhetsbyrået DPA at godkjenningen av rørledningen legges på is. Bakgrunnen er Ukraina-konflikten.

Den planlagte gassledningen skal frakte gass fra Russland til Tyskland.

– Det finnes også andre sanksjoner vi kan innføre, men akkurat nå gjelder det å gjøre noe helt konkret, sier Scholz.

Europa opplever en faretruende mangel på gass. En kald vinter har allerede økt forverre krisen, og flere har sagt de frykter at Russland kan prøve å utnytte situasjonen.

Flere tiltak i vente

EU vil komme med de varslede sanksjonene mot Russland i ettermiddag, opplyser EUs utenrikssjef.

– Vårt svar kommer selvsagt i form av sanksjoner. Hvor kraftige disse blir, skal ministrene bestemme. Jeg er trygg på at det blir en enstemmig avgjørelse, sa EUs utenrikssjef Josep Borrell tirsdag morgen til journalister i Paris.

Også norske, svenske og danske politikere har love strenge sanksjoner. Det samme har USA.

– Dette er en alvorlig situasjon, og nå blir det forhandlet om passende sanksjoner både i EU- og Nato-regi, sier den danske statsministeren Mette Frederiksen, ifølge Danmarks Radio.

Vil selge norsk gass

Utenriksminister Anniken Huitfeldt sier til NRK at det vil bli innført sterke sanksjoner mot Russland.

– Russland er avhengig av handel med Europa. Hvilke sanksjoner som vil bli innført, må vi komme tilbake til i løpet av dagen.

Hun sier at hvert enkelt land for eksempel må vurdere om de skal fortsette å kjøpe russisk gass.

– Det EU-landene ber oss om nå, er å levere enda mer gass. Vi vil bidra til Europas energisikkerhet, sier utenriksministeren.