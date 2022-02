Putin har beordret soldater inn i Ukraina

– Jeg tror det er nødvendig å ta en forsinket beslutning, å umiddelbart anerkjenne uavhengigheten og suvereniteten til Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk, sa Putin i en TV-sending mandag kveld, ifølge AFP.

Deretter signerte han et dekret om anerkjennelse, og ba parlamentet om å støtte beslutningen.

Noen timer senere kom meldinger om at Putin har bedt sin forsvarsminister om å sende, det han kaller «fredsbevarende styrker», inn i de opprørskontrollerte områdene.

Nyhetsbyrået Reuters melder at det allerede skal ha blitt observert militære kjøretøy på vei inn i Donetsk.

Ukraina venter støtte

Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, sier natt til tirsdag at de ikke ønsker en krig med nabolandet, men at anerkjennelsen av de to utbryterrepublikkene er et angrep på deres uavhengighet.

– Vi vil ikke gi fra oss noe, uttalte presidenten i en TV-sendt tale.

Zelenskyj sier at de er forberedt på alt, og at anerkjennelsen Donetsk og Luhansk gir Russland et påskudd til å rettferdiggjøre soldatene de har hatt utplassert i Donbass siden 2014.

Zelenskyj sier han forventer støtte fra land i vesten. Han sier at landet venter på «klare og effektive støttegrep fra våre partnere», og understreker at «vi er ikke redde»

FNs sikkerhetsråd har innkalt til hastemøte. Det er ventet at møtet vil skje klokken 03.00 norsk tid.

Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj holdt natt til tirsdag en tale hvor han blant annet sa at Ukraina venter støtte fra land i vesten. Foto: APT

Åpner for norske sanksjoner

Putins anerkjennelse har vekket internasjonale reaksjoner. En som reagerer på denne utviklingen er statsminister Jonas Gahr Støre.

– Hva tenker du om at Russland sender inn styrker?

– Det er veldig urovekkende, det må vi vente til vi får bekreftet. Men i realiteten er dette å sende russiske styrker inn på det som det internasjonale samfunn ser på som Ukrainas territorium, sier Støre til NRK.

Flere land har i dag varslet at de kommer til å innføre nye sanksjoner som en følge av Putins tale og den siste utviklingen. Det vil også Norge vurdere.

– Hvis det er riktig at det er russiske styrker på vei inn i Ukraina, så er det veldig alvorlig. Dette kommer Europa til å reagere på og det er reaksjoner Norge kommer til å slutte seg til, sier Støre i kveld.

Under en signeringsseremoni lot Putin seg avbilde sammen med de prorussiske separatistlederne fra Øst-Ukraina.

Ifølge AFP signerte de avtaler om vennskap og bistand. Russland skal også ifølge disse avtalene få lov til å bygge militærbaser i utbryter-områdene.

Signerer dekretet om anerkjennelse Du trenger javascript for å se video.

– Har brutt Ukrainas territorielle suverenitet

En som også reagerer, men som ikke nødvendigvis er så veldig overrasket, er forskningsleder ved Forsvarets høgskole, Tormod Heier.

– Når han anerkjente områdene som suverene enheter er det lettere å kunne gå inn med «fredsbevarende styrker» for da kan du si at du har blitt invitert inn av disse opprørsgruppene. Da får du en mer legitim profil som det er lettere å selge til eget militære, men også til sin egen befolkning. Her kan man gå inn å si at man ønsker å stabilisere situasjonen hvor det tross alt, med russiske øyne, bor over 700 000 innbyggere med russisk pass, sier Heier til NRK.

Han kaller det «fredsbevarende styrker», hva betyr dette?

– Det er nok styrker som er utrustet for å tåle tungt fra Ukrainske stillinger på den andre siden av grensa til disse to opprørsrepublikkene. Det vil nok være panserkjøretøy, beltekjøretøy som kan bevege seg ut i terrenget, sier Heier.

Samtidig tror han at russerne vil prøve å ha en lav profil når det gjelder stridshandlinger. Mye for å unngå at situasjonen kommer ut av kontroll. Han tror heller ikke at Russland regner med noe tungt ukrainsk motangrep, men understreker at krisen nå har gått inn i et nytt spor.

– Russland har brutt den territorielle suvereniteten til Ukraina, sier Heier.

EU og flere andre land vil nå iverksette sanksjoner. De kommer til å være målrettede og harde sanksjoner, mener Heier.

– Putin vil oppleve å bli ganske isolert i utkanten av Europa. Nabolandene hans vil få motivasjon til å søke tettere inn i vestlige forsvarssamarbeid. Både med Nato, men også med USA, for å søke trygghet mot det nabolandene ser. Og det er da Russland, som har brutt folkeretten tre ganger på fjorten år. Først i Georgia 2008, så på Krim 2014 og nå i Øst-Ukraina.

Sigurd Falkenberg Mikkelsen, som er utenriksredaktør i NRK, kommenterer nyheten om at Putin har beordret soldater inn i det østlige Ukraina- Du trenger javascript for å se video. Sigurd Falkenberg Mikkelsen, som er utenriksredaktør i NRK, kommenterer nyheten om at Putin har beordret soldater inn i det østlige Ukraina-

Historisk begrunnelse

– Situasjonen er kritisk, sa Vladimir Putin tidlig i en TV-sendt tale holdt før signeringen.

Her ga han en historisk forklaring for hvorfor han ville anerkjenne områder øst i Ukraina som uavhengige.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters kalte han Ukraina en «integrert del av vår egen historie». Han sa Øst-Ukraina anses som historisk russisk land, og at det moderne Ukraina ble etablert av det kommunistiske Russland.

Russland ble «ranet» da Sovjetunionen brøt opp i 1991, sa Putin ifølge Reuters.

Han hevdet Russland er klar for å vise hvordan ekte «av-kommunisering» ser ut.

Talen ble holdt kort tid etter at Kreml ifølge først kunngjorde at presidenten skulle anerkjenne de opprørskontrollerte områdene i Donetsk og Luhansk øst i Ukraina som uavhengige. Det har blant annet Norge, EU og USA reagert kraftig på.

Se NRKs korrespondent Jan Espen Kruse kommentere Putins tale:

- Budskapet er at Ukraina er en mislykket stat Du trenger javascript for å se video.

Krever slutt på militære operasjoner

Den russiske presidenten krevde i talen at Ukraina umiddelbart avslutter militæroperasjoner øst i landet.

– Vi krever en umiddelbar slutt på militære operasjoner, sa Putin, ifølge AFP.

– Ellers vil alt ansvar for en eventuell fortsettelse av blodsutgytelsen være fullt ut på samvittigheten til regimet ved makten i Ukraina, la han til.

Putin kom med flere anklager mot landet. Han hevdet ifølge Reuters at Ukraina har en økning i nynazisme, at klaner med oligarker er utbredt og at landet er en amerikansk koloni med et marionettregime.

Putin gjentok også i talen mandag at Nato ikke har møtt Russlands sikkerhetskrav.

Ifølge Reuters sa han at han trodde Vesten ville innføre sanksjoner mot Russland, uavhengig av hvilke handlinger Russland foretar overfor Ukraina. Han hevdet Russland har enhver rett til å innføre gjengjeldelsestiltak.

Karen-Anna Eggen ved Institutt for forsvarsstudier. Foto: Forsvaret

– Går langt i å legitimere en invasjon

– Dette er en alvorlig forverring av den allerede svært spente situasjonen, sier Karen-Anna Eggen til NRK.

Hun er forsker ved Institutt for forsvarsstudier, og følger den sikkerhetspolitiske situasjonen øst i Europa.

– Spørsmålet er hvilke utslag denne eskaleringen får på bakken. Basert på talen går Putin langt i å legitimere en invasjon av hele Ukraina, sier Eggen.