Forsker: Russland har fått det som de vil

– Nå har Russland på en måte fått det som de vil, sier Julie Wilhelmsen, seniorforsker ved Norsk utenrikspolitiske institutt.

I en TV-tale mandag kveld kunngjorde Russlands president Vladimir Putin en avgjørelse, som Europa og vesten har fryktet de siste ukene.

Putin anerkjente uavhengigheten og suvereniteten til Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk i Øst-Ukraina.

Russland går inn med det Putin kaller «fredsbevarende styrker». Men forsker Wilhelmsen er ikke sikker på at hovedstaden Kyiv vil risikere å sette i gang en antiterror operasjon mot Øst-Ukraina.

Trefningene langs kontaktlinjen stilnet en periode etter Putins avgjørelse. Ifølge Wilhelmsen sier det noe om hvor «avskrekkende» det er å ha russiske tropper i nærheten.

En stor kolonne med militære kjøretøyer og stridsvogner på vei inn i Donetsk, melder Reuters. Du trenger javascript for å se video. En stor kolonne med militære kjøretøyer og stridsvogner på vei inn i Donetsk, melder Reuters.

Hva gjør Nato?

– Jeg er helt sikker på at Nato-landene ikke kommer til å støtte Kyiv tungt militært, slik at man kan ta tilbake dette området med militær makt. Da er jo Ukraina i en forferdelig situasjon, de har de facto mistet kontrollen på dette territoriet, sier Wilhelmsen.

Ukrainas president advarer mot tragedie og har bedt om raske og kraftige sanksjoner mot Russland.

– Man må huske på at disse sanksjonene som er forberedt i disse ukene med frykt for invasjon, de er knyttet til ordet «invasjon», sier Wilhelmsen.

Hun venter derfor med å se hvilken sanksjonspakke som gjelder for «anerkjennelse».

– Det ser ut som man skiller på disse to tingene på vestlig side. Det kan tenkes at dette vurderes som så grovt fra vestlig side at man utløser hele pakken, men samtidig vet man at Tyskland ikke er så interessert i dette, fordi man er så avhengig av Russland økonomisk, sier Wilhelmsen.

Anerkjenner Øst-Ukrainas uavhengighet Du trenger javascript for å se video.

Hun mener Vladimir Putins siste grep i Ukraina har gitt ham en fordel.

Russland har altså gitt anerkjennelse til to utbryterrepublikker i Ukraina. Putin har også sendt soldater dit, som han kaller for «fredsbevarende styrker».

– Jeg tror Russland har hatt det i bakhånd som ett av sine pressmidler for å få det de har bedt om: Den røde streken, sier Wilhelmsen.

Den røde streken, eller den røde linjen har vært et gjennomgående begrep i Ukraina-konflikten. Dersom Ukraina skulle lenger inn i Nato, eller bli Nato-medlem, krysser de denne linjen. Det ønsker ikke Putin.

– Ved å anerkjenne disse to utbryterrepublikkene i Øst-Ukraina, får Russland et falskt folkerettslig grunnlag for å bli invitert inn i disse republikkene med russiske soldater, sier Wilhelmsen.

– Har brutt Ukrainas territorielle suverenitet

Forskningsleder ved Forsvarets høgskole, Tormod Heier, sier han ikke er veldig overrasket over den siste utviklingen.

Tormod Heier, professor ved Forsvarets høyskole og oberstløytnant i Hæren.

Heier påpeker at det å anerkjenne områdene som suverene enheter bereder grunnen for å kunne gå i inn med «fredsbevarende styrker», for så å kunne hevde at man har blitt «invitert inn» av opprørsgruppene.

– Da får du en mer legitim profil som det er lettere å selge til eget militære, men også til egen befolkning. Her kan man gå inn å si at man ønsker å stabilisere situasjonen hvor det tross alt, med russiske øyne, bor over 700.000 innbyggere med russisk pass, sier Heier til NRK.

Han tror de «fredsbevarende styrker» består av panserkjøretøy som kan tåle tung beskytning fra ukrainsk side.

Samtidig tror Heier at russerne vil prøve å ha en lav profil når det gjelder stridshandlinger, for å unngå at situasjonen kommer ut av kontroll. Han tror heller ikke at Russland regner med noe tungt ukrainsk motangrep, men understreker at krisen nå har gått inn i et nytt spor.

– Russland har brutt den territorielle suvereniteten til Ukraina, sier Heier.

– Legitimerer invasjon av hele Ukraina

Geir Flikke er statsviter og professor ved UiO. Foto: Irina Tjelle / NRK

Geir Flikke er statsviter og professor ved Universitetet i Oslo. På spørsmål om Russland nå teknisk sett er i krig med Ukraina, svarer han – som Heier – Ukrainas territorielle suverenitet i alle fall er krenket.

Samtidig påpeker han Ukraina ikke har hatt kontroll over disse områdene de siste åtte årene.

– Ukraina opplever at dette har blitt fremstilt som en borgerkrig i Ukraina, noe de mener det ikke er. De mener det er Russland som har kontrollert disse væpnede gruppene siden 2014, sier Flikke.

Karen-Anna Eggen er forsker ved Institutt for forsvarsstudier. Foto: Forsvaret

Karen-Anne Eggen er forsker ved Institutt for forsvarsstudier og følger den sikkerhetspolitiske situasjonen øst i Europa tett. Hun kaller den siste utviklingen en alvorlig forverring av den allerede svært spente situasjonen.

– Spørsmålet er hvilke utslag denne eskaleringen får på bakken. Basert på talen går Putin langt i å legitimere en invasjon av hele Ukraina, mener Eggen.