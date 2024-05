Naboer fortalte om ubehagelige møter med Viggo Kristiansen

– Det var umulig å bo på Eg uten legge merke til Viggo og Jan Helge.

Det sa en tidligere nabo av Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen i Sør-Rogaland tingrett torsdag.

Andersen har hele tiden holdt fast ved at det var Kristiansen som var hovedmannen i overgrepene og drapene i Baneheia. Dette til tross for at Kristiansen er frikjent for drapene og tilkjent 55 millioner kroner i erstatning.

Det har ikke blitt funnet tekniske spor etter Kristiansen ved åstedet.

Det er kun Andersen som er tiltalt for drapet på Lena Sløgedal Paulsen. Viggo Kristiansen har status som vitne. Retten må imidlertid mene at det er bevist utover enhver rimelig tvil at det var Andersen som drepte jenta.

Derfor er det viktig for forsvarets side å bygge opp under Andersens forklaring.

Baneheia-saken Ekspander/minimer faktaboks Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble drept etter at de hadde vært og badet i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000.

Jan Helge Andersen ble i Agder lagmannsrett i 2002 dømt til 19 års fengsel for å ha drept Stine Sofie. Viggo Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring for drapet på Lena, samt medvirkning til drapet på Stine Sofie.

I februar 2021 besluttet gjenopptakelseskommisjonen gjenåpning av dommen mot Viggo Kristiansen, og i desember 2022 ble han frikjent.

DNA-bevisene mot ham fra den opprinnelige dommen viste seg ikke å holde mål, og analyser av teledatatrafikk konkluderte med at han ikke hadde vært i Baneheia da drapene skjedde.

I den pågående rettssaken i Sandnes står Jan Helge Andersen tiltalt for også å ha drept Lena Sløgedal Paulsen.

Dagen i dag var satt av til flere såkalte karaktervitner. Hvordan var det å ha de to i nabolaget? Viggo Kristiansen blir av flere beskrevet som en svært utfordrende gutt i tenårene og tidlig voksen alder.

– Viggo Kristiansen kunne være veldig hyggelig med de som ikke irettesatte ham. Men han hadde en oppførsel som ingen voksne hadde akseptert, sa en tidligere sosionom som også bodde i nabolaget.

Begge naboene som først forklarte seg i retten fortalte at Jan Helge Andersen var mer passiv og tilbakeholden, mens Kristiansen nærmest kunne terrorisere dem ved å rope ut stygge ord til dem og være vel voldsom i lek med mye yngre barn.

NRK fulgte rettsdagen direkte.

Forsvarerne til Jan Helge Andersen, Celine Krogh Fornes og Svein Holden. De hadde innkalt flere tidligere naboer som vitner. Foto: Øystein Otterdal / Øystein Otterdal

Lekte med små jenter

– Disse guttene på 20 ville leke med jenter på 10–12 år. – Jentene lekte med skrekkblandet fryd, fortalte den tidligere sosionomen.

Hun fortalte at hun fulgte med på guttene. Og etter drapene, fikk ikke barna hennes bade alene ved 3. stampe.

Den andre naboen fortalte at han opplevde flere voldsepisoder med Kristiansen.

– En gang kastet han en mye yngre gutt i buskene med hodet først. Da jeg ville ta det opp med ham, ble han veldig aggressiv.

Andersen på sin side, opplevde han som vanskelig å lese.

– Det var veldig vanskelig å få et klart inntrykk av Jan Helge. Jeg ingen minner om hvordan han forholdt seg til andre.

Naboene var innkalt som vitner fra forsvaret. Utover dagen ble imidlertid bildet av Kristiansen nyansert da tidligere kamerater og kolleger fortalte om sine opplevelser.

Også hans svigerinne fortalte om en snill svoger, som var barnevakt for sønnen hennes dagen Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) forsvant, 19. mai 2000.

– Absolutt alt rundt spesielt Viggo ble mistenkeliggjort

En tidligere venn av Kristiansen, og klassekamerat av Andersen, fortalte at han var en av få som ville ta Kristiansen i forsvar.

– Absolutt alt rundt særlig Viggo ble mistenkeliggjort. Jeg opplevde ham som en kjærlig person. En som var skvær.

Han mener det var oppsiktsvekkende den gangen at noen ønsket å si positive ting om Kristiansen. Han tok selv kontakt med politiet oktober 2000 for å fortelle om sin opplevelse med Kristiansen.

– Med rette, ble personene som stod bak dette, demonisert. Det var en forferdelig forbrytelse. Men jeg var også den gangen i troen på at Viggo var uskyldig.

En tidligere kollega fortalte at også han opplevde Kristiansen som omtenksom.

– Han hadde veldig arbeidskapasitet, og var alltid blid.

Mannen jobbet sammen med Kristiansen som søppeltømmer i 1999 og 2000.

– Viggo prøvde aldri å dra samtalen over på noe annet. Han var inne til avhør flere ganger. Jeg stusset på at han måtte inn til så mange avhør.

Det var også en tidligere venn som varslet politiet selv om Kristiansen og Andersen. Han fortalte at de to skulle være med ham på leteaksjonen, men at Kristiansen hadde drøyde det så lenge at det ble for sent. Jentene ble funnet drept.

– Jeg fikk en vond følelse, sa han.

På slutten av dagen ble det lest opp fra avhør bak lukkede dører. Det omhandlet en sak der Viggo Kristiansen ble strafferettslig frikjent, men dømt til å betale erstatning.