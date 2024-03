Om kvelden 28. februar styrta eit helikopter av typen Sikorsky S-92 i Nordsjøen utanfor Sotra.

Seks personar var om bord i helikopteret, og éin person omkom som følge av ulykka. Det var Equinor-sjukepleiaren Reidun Hestetun.

I tida etter ulykka har det blitt brukt mange ressursar på å følge opp dei tilsette på norsk sokkel, ifølge fleire fagforbund knytte opp mot oljeverksemda.

– Dei har blitt følgt opp gjennom heile helga. Både på oljeplattformer og på heliportar, seier Per Helge Ødegård, leiar av Eqaf.

Mannskapet på helikopteret tilhøyrde både Bristow og Equinor. Ødegård seier det har blitt oppretta eit pårørandesenter og at det skal vere tilgjengelege ressursar frå både leiing og fagforeiningar.

– Vi har ei eiga helseteneste i Equinor. Viss nokon ønsker å prate med psykolog, så får dei sjølvsagt tilbod om det, seier Ødegård.

Den omkomne var den siste personen som blei henta opp av sjøen. Ho blei liggande i vatnet 25 minutt lenger enn dei fem andre.

– Sit der utan å snakke med nokon

Oljearbeidar Espen Bjørge, som er tilsett i selskapet Kaefer, bekreftar at han og kollegaene har fått ei melding om tilbod om å snakke med psykolog.

Men oppfølginga utover det er han ikkje særleg imponert over.

– Eg ville ikkje kalla oppfølginga god. Dei har hatt representantar ute på heliporten, men dei sit jo berre der utan å snakke med nokon, seier han.

Bjørge seier arbeidarane sjølv må gå inn for å snakke med dei. Han har gjort det sjølv og opplevde ikkje å få noko særleg svar.

– Dei kan ikkje seie noko. Dei seier at vi berre må vente på kva dei finn ut om helikopterulykka, seier han.

– Ikkje slik det skal vere

Erling Holmefjord er avdelingsleiar for arbeidsliv hos Industri Energi. Inntrykket deira har at det har blitt gjort mykje godt for arbeidarane etter ulykka.

Han seier det derfor er skuffande og ugreitt å høyre at oljearbeidar Bjørge ikkje har same oppfatning.

– Viss dei som sit ved heliportane faktisk ikkje bryr seg om å prate med dei som er der, så er det på ingen måte slik det skal vere, seier Holmefjord.

Holmefjord seier dei som reiser inn til oljeplattformer skal bli tatt imot på ein måte som gjer at dei kjenner dei kan prate med nokon.

– Viss dette systemet ikkje fungerer, så hjelper det ikkje. Eg støttar Espen 100 prosent i at dette ikkje er greitt, seier han.

Trur «Turøy-ulykka» har gjort sitt

Holmefjord peikar på Turøy-ulykka i 2016 som grunn til at oppfølginga burde vere god i dag.

– Equinor og Bristow har gjort seg mykje erfaring frå 2016. Det gjorde at ein veldig kjapt fekk på plass pårørandesenter og stab for å ta vare på dei som både var direkte og indirekte involverte, og dei pårørande, seier han.

Han håpar Equinor og Bristow følger opp dei som er direkte involverte i ulykka utanfor Sotra.

Også dei som ofte reiser ut til Nordsjøen.

– I 2016 var det ein del som slutta offshore fordi dei ikkje torde lenger. Det må ikkje skje nå. Oppfølging er viktig, seier Holmefjord.

Tidslinje: Helikopterstyrten vest for Sotra Slik gjekk det med helikopteret som styrta vest for Sotra i Vestland. Dei nyaste oppdateringane er øvst i tidslinja. Fleire av tidspunkta er henta frå Hovudredningssentralen. Kartet viser kor helikopteret flaug før det styrta. Helikopteret tok av ved Bergen luftham, Flesland. Vidare flaug helikopteret vestover og opp Hjeltfjorden før det flaug sørover og styrta vest for Sotra. Under kartet er tidslinja med det siste nye om helikopterstyrten.

Håp om å heve vraket i helga Havarikommisjonen har leigd inn skipet Normand Ocean for å både lete etter helikopteret og få heva det i løpet av helga. – Vi har håp om å få gjort dette i løpet av helga. Men det er avhengeg av vêret, seier leiar for luftfart i havarikommisjonen, Kåre Halvorsen. Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

Første helikopter lettar Det har vært stans i helikoptertrafikken på norsk sokkel sidan onsdag kveld. Equinor skriv i ei pressemlding at dei har foretatt avklaringar med myndigheitene og fagmiljøane for flytryggleik, slik at ein gjenopptaking av flyvningane kan skje på ein trygg måte. Litt før klokka 12 fredag letta det første Sikorsky S-92-helikopteret etter ulykka. Foto: Maja Mathisen / NRK

Har leigd inn offshoreskip Havarikommisjonen har leigd inn eit offshoreskip for å halde fram med søk og deretter heving av vrakrestar. Det skriver Havarikommisjonen på deiras nettsidar.

Equinor opptar helikoptertrafikk Equinor bekreftar at dei gjenopptar helikopterflyvningar på norsk sokkel fredag.

Reidun Hestetun (61) omkom i ulykka – Vi har mista ei veldig respektert og kjær kollega som var utruleg dedikert i arbeidet sitt for å ivareta andre sin tryggleik, sa Equinor-sjef Anders Opedal i går. Foto: Eirik M. Sundt / Sykepleien

Ingen helikopterflyvningar før klokka 12 fredag Det er eit opphold i flyvningar frem mot klokka 12 fredag. Det framgår i meldingar frå Equinor og ConocoPhillips på nettstedet Heliport.

Equinor skaffar 15 nye helikoptre Gjennom avtalar med helikopterprodusentane Bell og Leonardo, sikrar Equinor 15 nye helikoptre til passasjertrafikk på norsk sokkel. Helikoptrane er av typen Bell 525 og AW189. Foto: Shutterstock editorial

Funn av rotorblad og helikopterdør Politiadvokat Trygve Ritland i Vest politidistrikt bekreftar overfor TV 2 at det er funne vrakrestar frå helikopteret. Eit rotorblad og ei dør frå helikopteret.

Forsvaret ikkje lenger delaktig i søk av helikopter Kystvakta har ikkje lenger bistandsanmoding frå politiet, og er difor ikkje lenger i aksjon i søket etter vrakrestar frå helikopteret som styrta utanfor Sotra onsdag kveld. Foto: Kystvakten / NTB

På vei til Haakonsvern med vrakdeler Kystvaktskipet som bidro i søket etter vrakdeler er nå på veg inn til Haakonsvern utenfor Bergen med delar dei har funne i sjøen. Det er stabssjef Gustav Landro i Vest politidistrikt som fortellar dette til TV 2. Kystvakten skal ikkje vere heilt sikre på kva slags delar dei har med seg, men dei tar det med inn til land. Her vil delane bli overlevert til politiet.

Politiet har gjennomført to avhør Ifølgje VG har politiet avhøyrd to av dei som var om bord i helikopteret. – Vi har gjennomført to avhøyr og planleggar fleire i morgon, seier stabssjef Gustav Landro i Vest politidistrikt til VG.

Avventer helikoptertransport til fredag Equinor stansar alle helikopterflyginger til fredag klokken 10 etter ulykka utanfor Bergen. Det opplyser informasjonsdirektør Sissel Rinde til NTB.

Ber om grundig granskning Energiminister Terje Aasland (Ap) sendar sine tankar til dei berørte etter helikopterulykka utanfor Bergen. Samstundes ber han om ein grundig gransking av ulykka.

Svart boks-håp Politiet seier dei trur på at ferdsskrivaren, også kalla «den svarte boksen», på helikopteret vil bli funnen, men at jobben er utfordrande på grunn av høge bølger og sterk vind.

Hadde overlevingsdrakt Dei seks personane som var om bord på helikopteret hadde på seg overlevingsdrakt, seier politiet.

Sjukepleiar på jobb Konsernsjefen i Equinor opplyser at den omkomne kvinna var sjukepleiar på jobb for å vareta andre.

Alle flygingar innstilte Alle helikopterflygingar til og frå heliport er innstilte fram til klokka 18. ConocoPhillips-flygingar er innstilte inntil vidare. Det er også flygingane for Aker BP.

Kvinne i 60-åra mista livet Vest politidistrikt opplyser at det var ei kvinne i 60-åra, sett til i Equinor, som omkom i ulykka. Dei andre fem i helikopteret var tilsette i Bristow.

Trur helikopteret ligg på 300 meters djupn Leiar for States havarikommisjon for luftfart seier at dei trur at vraket ligg på 300 meters djup.

Ein kritisk skadd Haukeland universitetssjukehus opplyser på X at ein person er kritisk skadd, ein alvorleg skadd og tre lettare skadd.

Havarikommisjonen startar arbeidet Statens havarikommisjon for luftfart startar arbeidet etter helikopterulukka. Målet er å finna hovuddelen av vraket og deretter frå det heva. Foto: Redningsselskapet

Politiet seier det har føregått søk Politiet seier torsdag morgon at det har blitt gjennomført søk gjennom natta etter helikopteret som havarerte. Foto: Kystvakten / NTB

Ein person død Politiet stadfestar at ein person er død. Ein annan er lettare skadd, medan dei resterande fire har varierande skadegrad.

Mottak for pårørande Politiet opprettar mottak for pårørande. Redningsskøyta har begynt å finna vrakdelar. Dei søker etter fleire delar.

Redningsaksjonen er over Redningsaksjonen er over.

Sjukehuset stadfestar at dei har tatt imot seks personar Haukeland universitetssjukehushar tatt imot seks personar. Tilstanden er uavklart. Foto: Kjell Jøran Hansen / NRK

Havarikommisjonen oppbemannar Havarikommisjonen er i gang med å oppbemanna.

Funn av siste person Redningshelikopteret Florø stadfestar funn av siste person. Fem minutt seinare stadfestar dei at dei har ein person om bord og reiser mot Haukeland. På nåværende tidspunkt kan det se ut som det gikk 25 minutter fra helikopteret Sola dro til siste person er ombord i redningshelikopteret Sola.

Redningshelikopter landar på Haukeland Redningshelikopteret, med dei fem første personane som blei henta opp frå sjøen, landar på Haukeland universitetssjukehus i Bergen.

Politiet stadfestar ulukka Politiet stadfestar at det har skjedd ei luftfartsulukke i sjøen vest for Sotra i Vestland.

På veg med fem personar Redningshelikopteret Sola melder at dei er på veg til Haukeland sjukehus med fem personar ombord. Grunnen til at dei må dra mot Haukeland er at dei ikkje har meir fuel til å vera i området. HRS veit at dei allereie har redningshelikopter Florø på veg mot søksområdet. Ein har også en luftambulanse i området som indikerer lokasjon til den siste.

Ser ikkje helikopteret Redningshelikopteret Sola melder at dei ikkje ser sjølve helikopteret som har styrta.

Kommunen får melding Øygarden kommune får melding om helikopterstyrten. Dei set krisestab. Personar blir observert i sjøen og oppheising startar. Personane skal ha lege i sjøen i 45-50 minutt.

Observerer folk i sjøen Redningshelikopteret Sola observerer folk i sjøen og startar prosessen med å heisa dei opp.

Politiet får melding Politiet får melding om helikopterstyrt vest for Sotra.

HRS: Seks personar om bord Hovudredningssentralen får opplyst at det er seks personar om bord.

HRS trykkjer på den store, raude kanppen Redningshelikopteret Sola, som allereie er i lufta på trening, blir sendt i retning av området nødsignalet indikerer. HRS ut alarmerer redningshelikopteret i Florø. Dei ber i tillegg Kystradio om å senda mayday relay til fartøy i området. KV Sortland bekrefter at dei set kurs mot området. Det blir avtalt at eit loshelikopter frå Flesland kan gå mot området. Også ambulansebåten Austevolljenta blir bedt å gå mot området. Klokka 20.03 melder redningshelikopteret Sola at dei er omlag 15 minutt frå posisjonen. HRS ber Kystradio om å kalla ut redningsskøyter frå Redningsselskapet. Det er snakk om Bjarne Kyrkjebø og Kristian Gerhard Jensen II.

Avinor prøver å få kontakt HRS får stadefesta at det er eit av redningshelikoptera frå Bristow, og at dei har vore ute på treningstur. Hovudredningssentralen ber flygeleiar i Avinor sjekke om dei får kontakt med helikopteret. Tre minutt etter år dei tilbakemelding om at dei ikkje oppnår kontakt over radio.

Personleg nødpeilesendar utløyst Helikopteret treffer vatnet og ein nødpeilsender blir aktivert. Hovudredningssentralen får inn ei melding om at ein nødpeilesendar er utløyst og redningsleiarane på vakt går i gang med å sjekka nærare kva for ei maskin det er som sender signalet og prøver å få kontakt. HRS får beskjed om at ein personleg nødpeilesendar, av typen helikoptermannskap i eit redningshelikopter har på seg, er utløyst. Posisjonen til denne er i same område som nødpeilesendaren til helikopteret. Avinor, ACC og tårnet på Flesland blir kontaktet

Helikopteret mistar radarkontakt Helikopteret mistar truleg radarkontat, ifølgje Aircraftregister.net.

Avsluttar øving Helikopteret avsluttar ei øving med eit skip frå Wilson Shipping på oppdrag for Equinor. Helikopteret flyr mot vest.

Helikopteret tek av Helikopteret tek av frå Bergen lufthamn, Flesland. Vis mer

– Betre da enn nå

Oljearbeidar Bjørge jobba også offshore under Turøy-ulykka. Han meiner oppfølginga var mykje betre da.

– Pilotar kom inn og snakka med oss. Det gjorde oss trygge, seier han.

Bjørge seier han har snakka med fleire kollegaer som seier det same som han om oppfølginga etter helikopterstyrten utanfor Sotra.

– Det burde vore betre. Dei fleste kjenner seg trygge på at helikopteret er trygt. Men det er jo ei usikkerheit når vi ikkje veit kva som har skjedd.

Har pilot tilgjengeleg for samtale

Petter Sem-Henriksen i Bristow Noreg seier Bristow prøver å ha ein pilot tilgjengeleg på gate før avgang med helikopter.

– Dette gjer vi nokre dagar framover og vil etter kvart vurdere behovet, seier han.

Han meiner Bjørga si erfaring er eit enkelttilfelle.

– Dette er og har vore ei krevjande tid for alle som jobbar i oljenæringa. Det er mange ulike behov for oppfølging og informasjon. Me gjer vårt beste for at alle skal kjenne seg tatt vare på, seier han.

Raymond Midtgård, forbundsleiar i Safe, seier tilbakemeldingane frå oljearbeidarar er at dei har blitt godt varetatte.

– Alle har fått tilbod om samtale. Dei som skal ut og fly, har fått god oppfølging, seier han.

Midtgard påpeikar at det er forskjell på korleis folk reagerer på slike hendingar. Han seier det likevel er viktig at alle får eit tilbod om hjelp.

