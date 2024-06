Equinor-gransking etter helikopterulykken: Har fem anbefalinger for å styrke sikkerheten

28. februar styrtet et helikopter utenfor Sotra.

Det var seks personer om bord. Én av de døde.

Helikopteret var på en redningsøvelse, og ulykken skjedde under opphenting av en øvelsesbøye.

Equinor har nå gransket ulykken.

I granskingsrapporten kommer de med fem sikkerhetsanbefalinger:

Tydeligere prosedyrer for når SAR-mannskapet skal løsne setebeltet

Gjennomgang av det personlige verneutstyret for SAR-mannskap

Gjeninnføre hyppigere bassengtreninger (inkludert helikoptervelt)

Bruk av samme verneutstyr ved bassengtreninger som det som brukes i helikopteret

Mer realistiske bassengtreninger.

Har vist læring- og forbedringsbehov

I mars signerte Equinors konsernsjef mandat for gransking av helikopterulykken.

Formålet har vært å sikre læring fra hendelsen samt å identifisere tiltak for å forbedre selskapets arbeid med SAR-helikoptersikkerhet på norsk sokkel – da med spesielt fokus på ulykkesberedskap.

Det var Hovedredningssentralen som styrte og gjennomførte redningsaksjonen i forbindelse med ulykken.

Granskingsgruppen har likevel funnet behov for forbedringer knyttet til Equinors beredskap.

– Hendelsen har vist læring- og forbedringsbehov innenfor trening og øvelser, verneutstyr og utstyr i helikopteret, og samhandling mellom ulike avdelinger knyttet til helikoptersikkerhet og beredskap, heter det i rapporten.

Det er Statens Havarikommisjon som har ansvaret for å finne årsaken til ulykken.

Heving av helikoptervrak, fra havarikommisjonen. Du trenger javascript for å se video. Heving av helikoptervrak, fra havarikommisjonen.

Ønsker ny gjennomgang av tiltak etter Turøy-ulykken

I granskingsrapporten kommer det frem at Equinor ønsker en ny gjennomgang av tiltakene som ble gitt i granskingsrapporten etter Turøy-ulykken i 2016.

Granskingsgruppen mener det er behov for en ny verifikasjon av de anbefalte tiltakene som kom etter ulykken.

De mener dette må gjøres både for å sikre at tiltakene har hatt ønsket effekt, i tillegg til å sikre at effekten fortsatt er til stede, åtte år senere.