Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Havarikommisjonen har avdekket nye detaljer fra helikopterulykken 28. februar Helikopterets nese hevet seg unormalt mye i ulykken. Ulykken skjedde under en redningsøvelse vest for Sotra i Vestland, hvor helikopteret skulle hente opp en treningsbøye. Det er fortsatt uklart om det var menneskelig eller teknisk svikt som forårsaket ulykken. Flyteelementene på helikopteret ble ikke utløst i ulykken fordi hovedrotorbladene traff sjøen og strømforsyningen opphørte. Én person, sykepleieren Reidun Hestetun, omkom i ulykken. Havarikommisjonen er ikke ferdige med å undersøke ulykken. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Havarikommisjonen kommer med nye detaljer fra helikopterulykken 28. februar.

Et helikopter styrtet vest for Sotra i Vestland. Ulykken skjedde under opphenting av en bøye.

Helikopteret var på en redningsøvelse. Da ble det blant annet sluppet ut en treningsbøye med radiosender i vannet Vest for Sotra, som de senere skulle hente opp.

Helikopteret fortsatte til Hjeltefjorden for å trene på heiseoperasjoner med skipet Wilson Twisteden.

Etter heiseoperasjonene ble kursen satt mot treningsbøyen igjen. Ulykken skjedde da besetningen var i ferd med å posisjonere helikopteret for å ta opp bøyen.

Helikopteret var 45 meter over sjøen og hastigheten hadde sunket mot 10 knop da ulykken skjedde.

Analyse av data fra blant annet ferdsskriveren, viser at under innflygning mot bøyen, hevet helikopterets nese seg unormalt fra forventet 10 til 12 grader til nær 30 grader.

Det hele skjedde i løpet av noen sekunder.

– De hadde vel forventa at helikopterets nese skulle flyte litt opp, slik som den alltid gjør når den flyr på autopilot for å plukke opp en slik øvingsbøye. I dette

tilfellet fortsatte nesa. Da de oppdaga det, var det for seint til å gripe inn, sier Kåre Halvorsen, avdelingsdirektør i luftfartsavdelingen i Havarikommisjonen.

Havarikommisjonen kan ikke slå fast om det var menneskelig eller teknisk svikt som var årsaken til ulykken. Det skal de jobbe videre med fremover.

Heving av helikoptervrak, fra havarikommisjonen. Du trenger javascript for å se video. Heving av helikoptervrak, fra havarikommisjonen.

Flyteelementer ble ikke løst ut

Helikopteret var utstyrt med flyteelementer.

Det er tidligere kjent at de ikke ble utløst i ulykken. Nå har de svar på hvorfor.

Flyteelementene til helikoptertypen er designet for å fungere ved en kontrollert nødlanding på vann.

Da hovedrotorbladene traff sjøen opphørte strømforsyningen som kreves for en automatisk utløsing av flyteelementene.

Havarikommisjonen har ikke gjort entydige funn som antas å påvirke den umiddelbare flysikkerheten.

Det er kommet nytt internasjonalt regelverk som blant annet omfatter flyteelement for helikopter.

Helikoptertypen S-92, som var den typen som styrtet, vil måte gjennomgå tilpasninger for å tilfredsstille det nye regelverket. Dette må være gjennomført innen august 2025.

Én omkom i ulykken

Det var seks personer om bord i helikopteret; to i cockpit, to redningsmenn, en heisoperatør og en sykepleier.

Det var to redningshelikopter som hentet de seks opp fra vannet og fraktet dem til Haukeland universitetssjukehus.

– En person ble observert flytende livløs i sjøen uten utløst redningsvest da det første redningshelikopteret ankom havaristedet. Redningsvester brukt i helikopter må utløses manuelt. Det ble følgelig prioritert å ta opp de fem overlevende først, skriver Havarikommisjonen.

Reidun Hestetun, sykepleieren som var om bord, omkom i ulykken.

– Da redningshelikopteret kom ut for å plukke opp folk, så fløt vedkommende med ansiktet ned i sjøen. Det var grunnen til at de prioriterte som de gjorde der og da, sier Halvorsen.

Havarikommisjonen er ikke ferdige med å undersøke ulykken.