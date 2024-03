Onsdag kveld styrta eit helikopter på øvingstur i sjøen vest for Sotra i Vestland.

Seks personar var om bord i helikopteret.

Reidun Hestetun (61) er stadfesta omkomen.

Ein mann er alvorleg skadd, men ikkje lenger kritisk skadd.

To menn er lettare skadde.

To menn er skrivne ut frå sjukehuset.

Alle dei seks blei sende til Haukeland universitetssjukehus i Bergen etter at dei blei heisa opp frå sjøen.

– Dette er ein tung dag for alle som jobbar på norsk sokkel, sa konsernsjef i Equinor, Anders Opedal på torsdag.

Jobba som sjukepleiar

Reidun Hestetun var tilsett i Equinor. Der jobba ho som sjukepleiar.

– Den omkomne var sjukepleiar som har vore tilsett hjå oss i fleire tiår. Me har mista ein veldig respektert og kjær kollega som var utruleg dedikert i arbeidet sitt for å vareta andre sin tryggleik, sa ein prega Opedal utanfor pårørandesenteret torsdag.

Anders Opedal er konsernsjef i Equinor. Torsdag var brukte han ein og ein halv time på pårørandesenteret på Scandic Kokstad, saman med dei pårørande. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Hestetun blei 61 år gamal. I 2018 vart ho intervjua av magasinet Sykepleien.

– Eg likar jobben min godt. Det beste er folka og den store variasjonen i arbeidsoppgåvene. Ved sidan av å vera trygg på akuttmedisin, må me vera sjølvstendige og kunna meistra stress, sa Hestetun då.

Dedikert, ærleg, roleg, raus og omsorgsfull

Opphaveleg kom ho frå Årdal i Indre Sogn, men ho budde no i Bergen kommune.

– Det var ein frykteleg beskjed å høyra om ulukka i seg sjølv, og no har me også fått beskjed om at den omkomne personen opphaveleg er frå Årdal og har familie her. Våre tankar og djupaste medkjensle går til dei pårørande og etterlatne, seier ordførar i Årdal kommune, Christian Sønstlien.

Kommunen har vore i kontakt med dei pårørande og yter den bistanden som dei ønskjer og treng.

– Dette er den verst tenkelege beskjeden å få som ordførar.

Reidun Hestetun på jobb i 2018. Biletet er tatt i samband med intervjuet i Sykepleien. Foto: Erik M. Sundt / Sykepleien

Anne Gine Hestetun var nær veninne med Reidun Hestetun. Ho skildrar veninna som dedikert, ærleg, roleg, raus og omsorgsfull.

– Me har følgt kvarandre i tjukt og tynt, heilt frå «to hus tett i tett» heime i Årdal på tidleg 60-talet, til våre siste kaffikoppar på fredag, seier ho, og fortel at Reidun Hestetun var hennar store støtte gjennom årevis med kreftbehandling.

– Saknet er endelaust.

Redningsmann blant dei skadde

Ein redningsmann i 50-åra er ein av dei skadde. Han er tilsett i selskapet Bristow og har jobba som redningsmann store delar av livet.

Kona hans var heime då ho høyrte om ulukka.

Ho ringte umiddelbart til ein kollega som stadfesta at mannen hennar var om bord i helikopteret.

To timar seinare fekk ho ein telefon frå sjukehuset som stadfesta at han var i live.

– Eg har tru på at dette går bra, seier ho til Sarpsborg Arbeiderblad.

Det var dette helikopteret som styra vest for Sotra onsdag kveld. Her fotografert over Flesland i januar. Foto: Leon Andersen / Privat

To skadde er avhøyrde

Dei fem skadde mennene er alle tilsette i selskapet Bristow. To av dei er pilotar.

– Sorga pregar oss alle, seier direktør i Bristow Norge Heidi Wulff Heimark til NTB.

Heimark stadfestar at dei fem torsdag blei varetekne på Haukeland sjukehus. Fredag er to av dei skrivne ut.

Då ulukka skjedde var helikopteret på jobb for Equinor.

– Dette er ei djupt tragisk hending. I dag er ein tung dag for mange. Våre tankar går til dei familiane, nære og andre som er råka, sa konsernsjef Opedal torsdag.

Då naudetatane blei varsla, vart beredskapsnivået på Haukeland sett til gult nivå. Dei stadfesta onsdag morgon at dei var tilbake i normal drift.

– Beredskapsnivået til Haukeland er igjen i vanleg drift. Dei skadde får god og adekvat behandling, seier kommunikasjonssjef ved Haukeland, Erik Vigander.

Politiet stadfesta ved 01-tida natt til onsdag at dei hadde gjort forsøk på å avhøyra dei skadde. Torsdag formiddag hadde dei framleis ikkje blitt avhøyrde, på grunn av helsetilstanden.

– Politiet har til no gjennomført avhøyr av to av dei som var om bord i helikopteret. Me kan ikkje gå inn på kva dei har forklart på dette tidspunktet, skriv politioverbetjent Helle Soltvedt i ei pressemelding ved 11-tida fredag.

Politiet har tidlegare omtalt ulukka som ei stor påkjenning for dei som var om bord. Alle seks hadde på seg overlevingsdrakt då ulukka skjedde.

– Det må vera lov å vera bekymra

Tom Georg Indrevik er ordførar i Øygarden kommune, der helikopteret styrta.

– Hugs at alle her ute, og langs store deler av kysten av Noreg, kjenner nokon eller er i familie med nokon som faktisk jobbar i olje- og gassindustrien. Det er klart at når slike hendingar som i går skjer, så er det ei ekstra belastning kvar gong dei skal reisa offshore.

Tom Georg Indrevik er ordførar i Øygarden kommune, der helikopteret styrta. Foto: Tony Roald Ågotnes / NRK

Det er ikkje første gang det har vore helikopterulukke i kommunen. I 2016 omkom 13 personar då eit helikopter styrta ved Turøy.

Kommunen er ein av mange norske kystkommunar der olje- og gassindustrien er ein stor og viktig arbeidsplass.

– Eg håpar, som eg har sagt i andre samanhengar i dag òg, at ein stiller opp for kvarandre, og at det må vera lov å vera bekymra og til og med faktisk litt redd ein periode no.