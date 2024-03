Kvinnen som omkom var den siste som ble hentet opp fra sjøen

Det har tidligere vært kjent at de seks personene som var om bord da et helikopter havarerte utenfor Sotra onsdag 28. februar, ble hentet i to omganger av to ulike redningshelikoptre.

Fem personer ble heist opp fra sjøen av helikopteret SAR Queen, som lettet fra Sola.

SAR Queen fant frem til ulykkesstedet ved hjelp av det havarerte helikopterets nødpeiler, som hadde sendt ut signal.

TO DAGER FØR: Sikorsky S92 SAR helikopteret, her på Flesland, to dager før ulykken Foto: Fredrik Lygre

Grunnet drivstoffmangel, måtte SAR Queen returnere til fastlandet før den sjette personen var blitt reddet opp.

Den siste personen ble dermed liggende igjen i sjøen i ytterligere 25 minutter, før det neste helikopteret kom frem til ulykkesstedet fra Florø.

Hovedredningssentralen bekrefter

NRK har flere kilder som bekrefter at personen som ble liggende igjen i sjøen, var den nå avdøde Reidun Hestetun (61).

Det konstaterer Hovedredningssentralen (HRS) mandag.

– Det var den Equinor-ansatte sykepleieren som ble heist opp av Florømaskinen, og dermed ankom sykehuset på Haukeland sist. Der ble hun som kjent senere erklært omkommet, opplyser Andreas Næsheim, operativ redningsinspektør ved HRS, i en pressemelding.

– I transporten på vei til Haukeland gjorde mannskapet sitt ytterste for å ivareta henne. Vi er lei oss for at ikke alle seks overlevde, og vår medfølelse går til de som har mistet en de hadde kjær, tilføyer Nesheim.

OMKOM: Reidun Hestetun var sykepleier i Equinor i en årrekke. Bildet er fra en artikkel i Sykepleien i 2018. Foto: Eirik M. Sundt / Sykepleien

Venter på obduksjonsrapport

NRK kjenner ikke til hvilken helsetilstand Reidun Hestetun var i, da hun ble liggende i sjøen.

Offisielt ble Hestetun erklært død på Haukeland universitetssykehus onsdag 28. februar, noe politiet informerte pressen om klokken 23.30 samme dag.

En foreløpig obduksjonsrapport er ventet mandag 4. mars.

De nøyaktige omstendighetene som gjorde at det første redningshelikopteret ikke fikk hentet opp Reidun Hestetun, er ikke kjent.

Motvind sinket helikopter fra Florø

SAR Queen dro mot Haukeland sykehus ettersom det hadde lite drivstoff, og hadde på tidspunktet også en person som var kritisk skadet om bord.

Hovedredningssentralen (HRS) sier det ble gjort gode prioriteringer under redningsaksjonen.

− Ut fra den kunnskapen vi har nå er det rimelig å legge til grunn at disse vurderingene har bidratt til å redde liv, opplyser Nesheim og redegjør for vurderingene:

− I en totalvurdering av situasjonen, basert på observasjoner på skadestedet og kompleksiteten i det medisinske bildet i kabinen på SAR Queen, så mannskapet det som nødvendig å gå til Haukeland raskest mulig med de fem personene som på det tidspunktet var tatt om bord i helikopteret.

De to helikoptrene som hentet folk opp fra sjøen, lettet på omtrent samme tid fra henholdsvis Sola og Florø.

Selv om distansen er relativt lik, fløy SAR Queen fra Sola i medvind, mens helikopteret fra Florø hadde motvind. Dermed var SAR Queen fra Sola 25 minutter raskere.

HAVARERTE: Helikopteret som havarerte onsdag går under navnet NORSAR6 og er av typen Sikorsky S-92. Her fotografert over Flesland i januar. Foto: Leon Andersen / Privat

Ingen siktet

I helgen meldte Haukeland universitetssykehus om ytterligere forbedring i helsetilstanden til de fem overlevende mennene, som alle er ansatt i selskapet Bristow.

Ingen er lenger kritisk skadet. Søndag var tre av fem skrevet ut fra sykehus.

På ulykkestidspunktet var helikopteret engasjert i øvelse for søk og redning, på oppdrag fra Equinor.

FRAKTET: Vraket ble fraktet til Haakonsvern av skipet Normand Ocean. Foto: Havarikommisjonen

– Er noen siktet eller mistenkt i saken?

– Nei, det er det ikke, sier påtaleansvarlig jurist, Trygve Ritland til NRK mandag.

Ritland opplyser at den femte personen, som er den som har vært kritisk skadet, ikke har blitt avhørt enda, men at dette er en prioritet for politiet.

– Ingen tekniske feil foreløpig

Havarikommisjonen har bekreftet at det havarerte helikopterets ferdsskriver med lydopptak ble funnet da vraket ble hevet lørdag.

Den vil bli analysert i England. De får også bistand fra to personer fra Sikorsky-fabrikken i USA.

Avdelingsdirektør i luftfartsavdelingen i Havarikommisjonen, Kåre Halvorsen, mener etterforskningen har et godt utgangspunkt og viser til et større samarbeid med politiet, Luftfartstilsynet og EUs byrå for flysikkerhet (EASA).

Mandag redegjorde Havarikommisjonen for sine foreløpige funn, og viste frem vraket til pressen.

Vraket ble funnet på over 200 meters dyp, melder Havarikommisjonen. Helikopteret på dekk. Helikopteret på kai på Haakonsvern marinebase. Vraket ble funnet på over 200 meters dyp, melder Havarikommisjonen. SØKTE: Norsk Redningsselskap var involvert i redningsaksjonen onsdag, og fant da gjenstander fra helikoptervraket.

– Helikoptertypen er ikke satt på bakken av noen land nå. Det er ikke funnet tekniske feil som gjør det nødvendig nå, sier Halvorsen mandag.

Han understreker at det fremdeles er tidlig i etterforskningen.

– Om det blir funnet tekniske feil, vil det være opp til myndigheter som EASA og Luftfartstilsynet å sette helikopteret på bakken, konstaterer Halvorsen.