– Jeg trodde jeg skulle ha litt lengre tid i denne bransjen. Det trodde jeg virkelig, sier Mirza Krljez.

36-åringen hadde jobbet fem år som konsulent i oljebransjen da kontrakten hans ble sagt opp i november 2015, men heldigvis for ham så hadde han flere bein å stå på.

Mirza Krljez mistet først jobben i oljebransjen. Nå mister han jobben på asylmottaket også. Foto: Eirik Gjesdal / NRK

For mens oljebransjen opplevde krisetider, var asylbransjen i kraftig vekst. Én måned senere var han i jobb igjen, hos asylgiganten Hero og deres gjenoppstartede asylmottak i Stavanger. Men nå har alt forandret seg.

– Vi fikk beskjed for en uke siden at mottaket legges ned. Det var et lite sjokk. Nå må jeg nok ut på arbeidsmarkedet igjen.

Legger ned flest mottak på Vestlandet

Krljez møter NRK i et gult hus i Stavanger sentrum. I huset bor det 20 asylsøkere. Enslige menn fra Eritrea, Ethiopia, Syria og Afghanistan. Og palestinske Khalil Mishal.

– Jeg har bodd i Stavanger i tre måneder, før det bodde jeg åtte år i Sandnes. Det er veldig, veldig vanskelig for meg å flytte. Jeg er ikke 20 eller 25 år lenger. Her har jeg fått et nettverk.

Mishal (44) mener han har blitt gammel i Rogaland. Han synes det blir vanskelig hvis han må flytte til de nærmeste Hero-mottaket som er igjen, i Hå eller Strand, som er mellom tre kvarter og en time fra Stavanger. Han tør ikke å tenke på at han kan havne i for eksempel. Her har han alle vennene sine. Palestineren har fått avslag på søknaden sin to ganger, men er ikke så lett å returnere. Og nå må han sannsynligvis flytte. Det er nesten ikke asylmottak igjen i nærområdet.

Khalil Mishal må sannsynligvis flytte ut av Rogaland. Foto: Eirik Gjesdal

I tur og orden har UDI lagt ned to asylmottak i Sandnes, i Sola, i Klepp, og nå altså Stavanger. Det samme har skjedd nordover på Vestlandet, på Sauda, Karmøy, Øygarden, Voss og Førde, for nevne noen.

For samtidig som flere andre statlige etater jobber på spreng for å få bukt med arbeidsledigheten på Vestlandet, har UDI lagt ned flest ordinære asylmottak her. UDI sin region vest har lagt ned over 2500 ordinære mottaksplasser her. Her er en oversikt region for region over antall nedlagte ordinære mottaksplasser:

Indre øst: 2247

Midt: 1804

Nord: 2381

Sør: 1930

RK-Øst: 380

Vest: 2586

I tillegg er de to store midlertidige transittmottakene i Bergen og Stavanger, med henholdsvis 700 og 1000 plasser, lagt ned de siste månedene. Det er i region vest UDI har lagt ned flest mottaksplasser også.

Skulle skape arbeidsplasser

Dette skjer til tross for at regjeringen har overført penger fra de såkalte tiltakspakkene mot arbeidsledighet til blant vedlikehold av asylmottak. Aftenbladet skrev 6. april 2016 at Justis- og beredskapsdepartementet fikk om lag 600 millioner av disse pengene til bygg og vedlikehold nasjonalt. Tiltakspakkene skulle motvirke arbeidsledighet på Vestlandet. Også i Revidert Nasjonalbudsjett i fjor skulle penger til tiltak i asylmottak motvirke arbeidsledighet. Likevel har ikke Vestlandet blitt skjermet av UDI, som mener de ikke har fått noen føringer om å spare regionen med høyest arbeidsledighet.

– Når vi bestemmer oss for hvilke mottak som skal legges ned så er det på bakgrunn av en totalvurdering, men sysselsetting og i det enkelte området er ikke noe av det vi kan ta mest hensyn til, sier assisterende regiondirektør i UDI region vest, Sissel Mehammer.

Sissel Mehammer er assisterende regiondirektør i UDI. Foto: Sissel Rikheim

Hun forklarer at det er de lave ankomsttallene som gjør at mottak må legges ned. Det er økonomi, kvalitet og dekningsgraden i de forskjellige regionene som styrer hvilke mottak som legges ned. Samtidig sier Mehammer at det ikke er dyrere å drive mottak på Vestlandet.

– Det tror jeg ikke det er belegg for å si det. Men som situasjonen er nå, og som den var ved forrige runde med nedleggelser, så er det gjennomgående gode mottak igjen som vi gjerne skulle ha fortsatt samarbeidet med.

Ledigheten øker – igjen

Alle mottaksnedleggelsene har ført til at 400 arbeidsplasser i Hero har forsvunnet. Drøyt 80 av disse var i region Vest. Hos driftsoperatøren Abri Vekst forsvant det 13 årsverk da mottakene i Sola og Sandnes ble lagt ned, og hele 85 årsverk var tilknyttet transittmottaket på Forus.

I tillegg til Hero og Abri Vekst har også andre driftsoperatører måtte legge ned mottak i Rogaland og nordover på Vestlandet. I Rogaland har dette bidratt til flere arbeidsledige og helt ferske tall fra Nav viser at det totale antallet arbeidsledige øker i fylket.

12700 er helt ledige viser tall som ble offentliggjort i går. Det er om lag tusen flere enn det var for en måned siden.

– Selv om tallet er lavere ser vi nå tegn til bedring. Antall oppsigelser og permitteringer er langt lavere i januar enn i de siste månedene før årsskiftet, sier Nav-direktør i Rogaland, Truls Nordahl.

Statssekretær Torkil Åmland fra Frp mener UDI har mange andre hensyn å ta når det gjelder hvilke mottak skal legges ned.

– Det er mange ting som spiller. Helsetjenester, kommune, politi blant annet. Dette er vurderinger som UDI gjør, ikke noe vi politikere legger oss opp i.

– Men kan ikke politikerne legge føringer som gjør at UDI skal ta hensyn til sysselsetting?

– Nå har regjeringen helt andre tiltak for å få opp sysselsettingen der for å få opp aktivitet på blant annet Vestlandet. Det er helt andre tiltak som skal til for å få opp sysselsettingen og ikke mottak man ikke har behov for, sier Åmland.

Regjeringen vil altså ikke be UDI om å skjerme Vestlandet.

– Meningsløst

– Vi føler det er meningsløst på en måte. Vi har kommet godt i gang og har godt samarbeid med flere. Og beboerne er lei seg, sier leder av Hero sitt mottak i Stavanger, Leif Michaelsen.

– De ansatte mister jobben, men har tatt dette overraskende godt. De var mer bekymret for beboerne.

Til tross for at mottaket har hatt et belegg på 90 til 95 prosent, blir det altså nedlagt og om et par måneder vil arbeidsledighetskøen i Rogaland forlenges med 11 personer fra dette mottaket. Blant dem blir Mirza Krljez med mindre han klarer å skaffe seg en annen jobb før det.

– Sånn som markedet er, som alle vet, så blir det ikke så enkelt, men selvfølgelig så håper man at man skal ut i arbeid så fort som mulig, sier han.

Dette er alle mottakene som er lagt ned: